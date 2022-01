Magányos japán halál és a kínai álom – online nézhetők a legjobb dokumentumfilmek

Véget ért a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, az eddig moziban látható filmeket pedig február 13-ig online is meg lehet nézni. A BIDF honlapján így elérhetővé váltak az idei fesztivál díjazott filmjei is, köztük a Bátor útkeresők szekciót és a közönségdíjat is megnyerő, dán Menekülés egy homoszexualitásával birkózó, afgán bevándorlóról. Erről a filmről itt írtunk:

Ugyancsak külön cikkben foglalkoztunk más filmek mellett a Kína globális erősödéséről szóló Erőltetett menettel és a magányos halált halt japánokkal foglalkozó Magányos halál című dokumentumfilmmel.

Ha valakinek ennyi remek dokumentumfilm sem lenne elég, a hétfői nap folyamán még ingyen megnézheti a legutóbbi Verzió Filmfesztivál programjának darabjait a fesztivál online tékájában.