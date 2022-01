Lehet, hogy többet kéne nevetnünk a klímakatasztrófán?

2021 karácsonyán a betlehemi csillagot is elhomályosította egy gyilkos üstökös, amely nem a háromkirályoknak mutatja az utat, hanem az emberiség kihalásával fenyeget. Ez a jókora égitest ugyanis egyenesen a Föld felé száguld a Netflix december 24-én bemutatott politikai szatírájában, a Ne nézz fel!-ben, amelynek így már a premierdátumát is átitatja a fekete humor. A film fő célpontja ennek ellenére nem a karácsonyi áhítat, sokkal inkább az általános emberi hülyeség, amely még a túlélési ösztön felett is győzelmet arat, és az apokaliptikus fenyegetés sem tud gátat szabni neki.

A sztori középpontjában két tudós áll, akik hiába jelentik be, hogy egzakt – 99,7 százalékos pontosságú – számításaik szerint hat hónap múlva elpusztul az emberi élet a bolygón, a sokkoló hír pillanatok alatt elmerül a politika, a média és a közvélemény zajos közönyében.

Az apokalipszissel ellentétben a Ne nézz fel!-nek sikerült magára rántani az év végi reflektorfényt, a közösségi médiában heves viták tárgyává vált, a Netflixen pedig nézettségi rekordot döntött azzal, hogy egy hét alatt – december 27. és január 2. között – 152,29 millió órányit néztek meg belőle. Azóta már átlépte a 320 millió órát is, amivel a streaming-óriás valaha volt második legnézettebb filmjévé vált. A nézettségi rekord azonban korántsem az egyöntetű lelkesedés jele: a Ne nézz fel! épp azzal érhette el a kiugró adatokat, hogy egyben a platform egyik legmegosztóbb tartalma is. Ez persze nem csoda, hiszen a sztárokkal teletömött film eleve megosztó témákba tenyerel bele vitriolos, ám vállaltan didaktikus humorral, és csak úgy árad belőle az aktivista hevület. A Ne nézz fel! alkotóinak végcélja ugyanis deklaráltan nem a szórakoztatás, inkább az, hogy hassanak a közvéleményre, ezen keresztül pedig a világ folyására is. Tehát, amikor Jennifer Lawrence, majd Leonardo DiCaprio karaktere beleüvölti a kamerába, hogy ne aludjunk nyugodtan éjszakánként, mert a politikai vezetés elvesztette az eszét, és mindannyian kurvára meg fogunk halni, az nemcsak a filmbeli tévénézők bamba tömegeinek, de érezhetően nekünk is szól, akik a Netlfix-szel zsibbasztjuk magunkat ahelyett, hogy a közelgő katasztrófa megelőzésével foglalkoznánk.

A valóságban persze nem az űrből érkező fenyegetésre, hanem egyéb veszélyekre akarják felhívni a figyelmet, különös tekintettel a klímaváltozásra. A filmben ugyan szóba sem kerül a globális felmelegedés, de azért nem kell szellemi óriásnak lenni ahhoz, hogy rájöjjünk: az üstökös puszta metafora, aminek a helyére szinte minden alkalommal behelyettesíthető a globális felmelegedés.

Ha valakinek mégsem ment volna át az ordítóan világos párhuzam, akkor annak készséggel segítenek az alkotók. Az író-rendező Adam McKay interjúk sorában és egy tengerbiológussal közösen publikált publicisztikában is kifejtette, hogy a Ne nézz fel! a klímaváltozás elleni küzdelmet akarja előmozdítani, az elnök fiát/tanácsadóját alakító Jonah Hill egy talkshow-ban buzdította arra, hogy mindenki kérje számon a kongresszusi képviselőjén a klímavédelmi törvények megszavazását, a Hollywood elsőszámú klímaaktivistájaként működő Leonardo DiCaprio pedig a Ne nézz fel! premierje óta fáradhatatlanul sulykol hasonló üzeneteket csaknem 20 millió Twitter-követőjének. Ha ez nem lett volna elég egyértelmű, a filmhez készült egy honlap is, amely ezzel a szöveggel indul:

– írják, majd konkrét tippeket is osztanak az olvasónak, miként veheti ki a részét a cselekvésből. Az aktivizmusnak ez a szintje és szervezettsége még Hollywoodban is szokatlan, és utólag is erősíti az érzést, hogy nem pusztán egy jobb-rosszabb szatírát, hanem egy két és fél órás kampányfilmet látunk, amely épp a humort választotta eszközként. Ennek fényében nem meglepő, hogy a Ne nézz fel!-ről folyó vita is egyszerre több síkon zajlott:

A filmkritikusok mellett tudósok is intenzíven beszálltak ebbe a párbeszédbe: egy klímatudós már december végén szenvedélyes véleménycikkben érvelt a Guardianben amellett, hogy a Ne nézz fel! hiába szatíra, mégis ez adja vissza legpontosabban azt a frusztrációt, amit ő és kollégái naponta átélnek a társadalom közönye láttán. Az ő nyomán nem sokkal később már csokorban elemezték szakértők a filmet, többnyire egyetértve az előttük szóló kollégával. Az amerikai média ügyeletes asztrofizikusa, Neil DeGrasse Tyson pedig 14 millió Twitter-követőjének lelkendezett, hogy mindaz alapján, amit ő a hírfolyamokról, a talkshow-król és a közösségi médiáról megtapasztalt, a Ne nézz fel! valójában dokumentumfilmnek számít.

Finally saw the @Netflix film “Don’t Look Up,” a fictional tale of a Nation distracted by pop-culture and divided on whether to heed dire warnings of scientists.

Everything I know about news-cycles, talk shows, social media, & politics tells me the film was instead a documentary pic.twitter.com/tvDuEUXWCW

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) December 29, 2021