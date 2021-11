ABBAtárok produkálhatják a poptörténet legnagyobb visszatérését

Nyár óta robogó kampány és három erősen slágergyanús dalpremier után november 5-én jelent meg Voyage címmel a négy évtized után visszatérő ABBA új lemeze. A digitálisan megfiatalított zenekar látványos show-ra is készül, így igazi 21. századi győztes lehet – és vihet mindent.

„Mostanában arról írnak a lapok, hogy feloszlik az együttes” – mondja 1982. december 11-én a BBC The Late, Late Breakfast Show hosztja, Noel Edmonds. Az ABBA egyik dalszerzője, Björn Ulvaeus kissé idegesen legyint. „Akkor nem? De ha mégis téma lenne, kié lenne a döntés? Közösen hoznátok meg?” – tart ki Edmonds. „Közösen” – válaszol a másik dalszerző, Benny Andersson. „Éreznénk, ha így lenne. Ha azt vesszük észre, hogy az albumfelvétel már nem esik jól, nincs mit átadjunk, akkor ideje feloszlani” – magyarázza még Ulvaeus. „Akkor már rég így kellett volna tennünk” – jegyzi meg erre viccesen Andersson. Nevetés, ABBA-sálban őrjöngő, vastag szemüvegkeretben pogózva tapsoló fiatalok.

A fenti párbeszédben megszólaló Ulvaeus és Andersson mellett az énekes Agnetha Fältskoggal és Anni-Frid Lyngstaddal teljes ABBA pályafutásának valószínűleg legkellemetlenebb interjúját adta a The Late, Late Breakfast Show-nak – ez is lett végül a legutolsó közös fellépésük. Lyngstad például arra a kérdésre, hogy mi változott a legtöbbet a zenekar indulása óta, azt mondta, az angol lapok szerint leginkább az ő öregedése látványos, de szexizmusra utalt Fältskog is, mikor megjegyezte, hogy ő nem „csak egy csinos fenék”. A tagok korábban két házaspárt alkottak, de a BBC-show idejére már mind elváltak (Agnetha és Björn, Anni-Frid és Benny voltak együtt).

Később többször elmondták, hogy jó maradt köztük a kapcsolat – Fältskognak és Ulvaeusnak közös gyerekeik és unokáik is lettek, Ulvaeus és Andersson pedig sokszor dolgozott még együtt sikeres projekteken – de a zenekar nem fog újra összeállni. A négyes nem is hozott ki új dalokat – egészen mostanáig. Az utolsó lemezük megjelenése után éppen negyven évvel, 2021-ben tíz új számot mutattak be és egy, az ígéretek szerint korábban sosem látott technológiával felpimpelt show-ra készülnek ABBA Voyage címmel. A tervek szerint a zenekar mára 71 (Fältskog), 74 (Andersson), 75 (Lyngstad) és 76 (Ulvaeus) éves tagjai jövő májustól, egy külön erre a célra felhúzott londoni arénában úgy vadíthatják majd a nosztalgiára kiéhezett közönséget, hogy közben ott sincsenek.

A profi svéd zeneipar legismertebb popegyüttese, az ABBA még 1974-ben nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált a Waterloo-val – és onnan kezdve nem volt megállás. Nyolc nagylemezt hoztak ki számtalan világslágerrel. Mára több tízmillió albumot adtak el, és világszerte stabil, elkötelezett rajongói bázisuk van. Az ABBA szakmai körökben sokáig lebegett a vicc határán, de mára abszolút elfogadottá vált a helyük és poptörténeti hatásuk is. „Svédországban volt egy progresszív zenei irányzat, aminek mi voltunk az ellensége” – mondta erről Ulvaeus a Guardiannek. „Őszintén, ez engem tökre nem érdekelt. Még akkor sem, ha utáltak. Annyi más visszajelzést kaptunk a világból. A legelejétől kezdve sok kortárs kollégánk szerette, amit csinálunk”. Ismert példa lehet erre a zenekart kifejezetten kedvelő Sid Vicious, a Sex Pistols basszusgitárosa, aki egyszer Fältskog és Lyngstad után eredt a stockholmi reptéren, annyira szeretett volna találkozni velük.

Az abbatárok ideje

A Beatles többek között azért lett a zenei videók úttörője, mert a beatlemánia hisztériája után marhára elegük lett a koncertezésből. 1966-ban, a San Franciscó-i Candlestick Parkban volt az utolsó hivatalos fellépésük. A zenekar akkor már túl volt az A Hard Day’s Night és a Help forgatásán, és elkezdte foglalkoztatni őket az akkor rohamosan terjedő új médium, a tévé. Ha bárhol a világon megjelenhetnek az emberek otthonában mozgóképen, nem kell többé repülőre ülniük. Még 1966-ban kihozták a Paperback Writerhez és a Rainhez forgatott, akkor pop promónak nevezett, mára a klipek elődjeként számon tartott videóikat. A koncertezésért a következő évtizedben berobbant ABBA sem rajongott, Fältskog például kifejezetten megszenvedte az őrjöngő tömeg előtti fellépéseket, és repülni sem szeretett. Andersson szerint száznál is kevesebb fellépésük volt az együtt töltött tíz év alatt. A később Hollywoodban híressé vált Lasse Hallströmmel készített videóik így szintén meghatározóak lettek, a 21. században viszont már nem nagy dolog az otthoni képernyőkre eljutni.

Az élő zenekarral megtámogatott, eredeti hangon éneklő, de virtuális ABBA-tagok turnéztatásának ötlete Simon Fullertől érkezett még 2016-ban. A tehetségkutató Idol-sorozatok és a Spice Girls mögött álló producer nem a semmibe beszélt: az ABBA ekkorra már többféle, anyagilag is sikeres újjászületésen volt túl. A kilencvenes évek lazán eltartott az együttes zenéire épülő projekteket múzeumtól tribute zenekarokig, de a legismertebb példa talán az 1999-ben bemutatott West End musical, a Mamma Mia lett (a 2008-as Meryl Streeppel, Pierce Brosnannal és Colin Firth-szel futó filmverzió egy második részt is megért, ez 2018-ban jött ki). „Minket az fogott meg (Fuller ötletében), hogy a saját verzióinkat úgyis elküldhetjük, hogy mi közben otthon főzünk vagy a kutyát sétáltatjuk” – mondta Andersson a New York Timesnak az eredeti tervekről.

Neki és Ulvaeusnak végül annyira megtetszett a dolog, hogy elmentek Las Vegasba megnézni valami hasonlót: a Michael Jackson halála után indított, hologramos ONE című produkciót. A legfontosabb benyomásuk ezután az lett, hogy valami sokkal jobbat kell csinálniuk. Ekkor jött a képbe a Star Wars-mozikról híres Industrial Light & Magic csapata, Fuller pedig kiesett a projektből. Mivel a választott mozgásrögzítéshez – A Gyűrűk Ura-sorozat Gollamja óta jól ismert motion capture technológia – mind a négy zenekari tagtól hetek hosszú munkájára volt szükség, az ABBA férfi párosa ezen a ponton bevonta a nőket is. „Azt mondták, oké, ha csak ennyi a feladat” – mondta erről Andersson. „De nem szerettek volna turnézni, TV-interjúkat adni, újságírókkal találkozni”. (A New York Times cikke mellett a Guardian korábban idézett hosszú írása is Ulvaeus és Andersson interjúira épül, alapvetően ők promózzák a Voyage-projekteket.)

A dalszerzők arra jutottak, hogyha turné lesz, és valóban avatárok adják elő a dalokat, kellene friss anyag is. Fältskog Stockholm mellől, Lyngstad Svájcból érkezett az Andersson háza közeli stúdióba, és elkészült az első két új, nagyon is abbás szám: az I Still Have Faith In You és a Don’t Shut Me Down. „Bejöttek a lányok, és csak annyit mondtak, tessék, nekünk ez most is megy. Fantasztikus volt” – mesélte Andersson a zenéből amúgy évtizedekre kieső énekesekkel közös munkáról. Eredetileg meg is álltak volna két számnál, de annyira belejöttek, hogy végül egy egész albumnyi új anyagot hoztak össze. A dalok bemutatásának módja kissé hányattatottan alakult, amiben közrejátszott a kellően bonyolult és drága abbatár-show elindítása mellett a világjárvány is.

Először még 2018-ban jelentek meg hírek arról, hogy tévében tartják meg az első két új szám premierjét, de a nagy ABBA-visszatérésre végül idén őszig kellett várni. Augusztus 26-án egyszerre jelent meg az ABBA Voyage oldal és több közösségi média fiók, London pedig sokat sejtető, négy bolygót ábrázoló óriásplakátokat is kapott. Az összes teaser tartalom egy dátumot, 2021. szeptember 2-át hirdette. Végül ezen a napon lőtték ki az évek óta kész dalokat, bejelentették az album november 5-i premierjét és az abbatáros koncertsorozat jövő májusi indulását is. A nagy nap előtt, október 22-én még megjelent egy harmadik szám is, a Just a Notion. A digitálisan megfiatalodott zenekart először bemutató, valóban az újraegyesülést megéneklő I Still Have Faith in You mostanra elhagyta a 26 millió megtekintést a YouTube-on.

Régen minden jobb volt

A Guardian újságírója elérte az ABBA Voyage-show producereit, köztük Benny fiát, Ludvig Anderssont is. Azt szerette volna kideríteni, pontosan mit fog látni, aki jegyet vásárol a jövő májusi show-ra – de a beszélgetések után csak még jobban összezavarodott. A projekt kapcsán sok szó esik a digitális és a fizikai világ találkozásáról, az érzelmekkel való játékról és a magával ragadó élményről, de ennél több nem igazán derül ki. Az biztos, hogy az ABBA tagjait heteken át filmezték testhez feszülős, érzékelőkkel felszerelt overálokban, a mozgásukat pedig fiatalabb, 1970-es évekbeli testekhez kapcsolták. A végeredmény így valójában egy óriási kivetítőn jelenik majd meg, amit speciális fényeffektekkel hoznak közelebb az emberekhez.

Benne van a pakliban, hogy a slágereket előadó abbatárok a sok millió fontos költségvetés és hosszú munka ellenére is inkább hátborzongatóak lesznek, mint valóságosak. Még rosszabb esetben a producerek összehozták a világ legdrágább hakniját. Az mindenesetre valószínű, hogy két év világjárvány után az emberek vidáman rohannak majd vissza egy – legalábbis a mából nézve – nyugisabb és kiszámíthatóbb időszakba. Az ABBA az idősebb korosztály számára a fiatalságot, a fiatalabb számára pedig a boldog gyerekkort jelentheti, de a zenekar a Voyage miatt már a harmincasokat szomorú boomerré varázsoló TikTokra is felköltözött.

A show anyagi szempontból ezen a ponton sikeresnek mondható: a szeptemberi bejelentés után annyian szerettek volna jegyet venni, hogy az árusító oldal összeomlott. Ulvaeus és Andersson azt reméli, hogy a Voyage megélhet akár annyi előadást is, mint egy jól futó West End show. A dalszerző páros nyilatkozatai alapján egy dolog tűnik csak visszavonhatatlannak: a mostani album után tényleg itt a vége, és nem lesz többé új ABBA.