Az ABBA új lemezt készített 40 év után

Egy koncert hozta össze őket újra.

Negyven év után új stúdióalbumot készített az ABBA, az ABBA Voyage című, tíz dalt tartalmazó album novemberben jelenik meg, még az előtt, hogy elindítanak egy koncertsorozatot, amelyen avatárok fogják előadni legnépszerűbb dalaikat – jelentette be csütörtökön az együttes online sajtótájékoztatón.

A világszerte népszerű svéd együttes, amely 1982-ben oszlott fel, hogy a koncertre készülve tértek vissza a lemezstúdióba.

Először csak két dalra, aztán azt mondtuk, lehetséges, hogy még néhányat csinálnunk kellene

– mondta Benny Andersson. Végül 10 számot rögzítettek, ezek közül kettőt csütörtökön bemutattak a sajtótájékoztatón.

Az I Still Have Faith In You egy szeretetteljes zongorára írt ballada, amely az együttes négy tagja közötti kapcsolatot mutatja be – írja az MTI.

„Amikor Benny eljátszotta a dallamot, tudtam, hogy az rólunk szól” – idézte Björn Ulvaeust a BBC NEWS honlapja. A második dal, a Don’t Shut Me Down egy mini melodráma az olyan ABBA-klasszikus hangulatában, mint a The Day Before You Came, amely arról szól, hogy egy nő visszatér partneréhez több évvel az után, hogy faképnél hagyta őt. Mindkét dal rajta van a november 5-én megjelenő albumon.

Amikor együtt visszatértünk a stúdióba, el sem tudtam képzelni, mit várjak. Ám Benny stúdiója olyan baráti és biztonságos környezet, és valóban élveztem a munkát. Alig hiszem, hogy végül eljött az a pillanat, amikor megoszthatjuk ezt a világgal

– írta Agnetha Fältskog a közelményben. Az új dalokat az együttes virtuális koncertsorozatán is fogják játszani, amelynek szintén ABBA Voyage a címe, és amely jövő május 27-én kezdődik egy speciális londoni arénában. A hét hat napján az ABBA tagjainak digitális verziói adják elő egy tíztagú elő zenekar kíséretében az együttes legsikeresebb számait.