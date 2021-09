Moziban és online is nézhetők idén a Verzió Filmfesztivál alkotásai

Budapest mellett öt vidéki helyszín is csatlakozott az eseményhez.

Míg tavaly a járványhelyzet miatt teljes egészében online kellett megtartani a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivált, addig idén hibrid változatban jelentkezik az esemény, a filmek ugyanis moziban és online egyaránt megtekinthetők lesznek.

Az eseményt idén november 9-21. között rendezik. A Verzió immár 18 alkalommal kínál olyan filmeket, amelyek a legaktuálisabb nemzetközi- és hazai emberi jogi témákat dolgozzák fel. Idén közel hatvan filmet mutatnak be a fesztivál keretein belül, legtöbbjük most lesz először látható az országban. A Verzió idén minden eddiginél több nézőhöz igyekszik majd eljuttatni a filmeket:

a három budapesti helyszín mellett a Szabad Terekkel összefogva öt vidéki városba is elviszi a filmeket: Debrecenben, Szombathelyen, Pécsett, Szegeden és Kecskeméten is megtekinthetők a filmek a helyi mozikban. Emellett a tavalyi vírusbiztos formátum sikerén felbuzdulva ismét nézhetők a filmek online is.

A Verzió idei nyitófilmje az HBO új dokumentumfilmje, a Kőrösi Máté által rendezett Dívák lesz, amely három húszéves budapesti lány életébe enged betekintést. A kamera az érettségire készülő, elsőre felszínesnek tűnő lányok mindennapjait követi, akik a smink mögött keményen küzdenek azért, hogy leszámoljanak problémás múltjukkal és megdolgozzanak jövőjükért.

A 18. Verzió célja ismét az, hogy a világban zajló események lenyomatát adják át a nézőknek arra ösztönözve őket, hogy szembesüljenek az őket körülvevő valóság sokrétűségével. Sarkisova Oxana, a fesztivál igazgatója így foglalta össze az idei fesztivál lényegét: