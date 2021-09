A Moulin Rouge tarolt a Tony-gálán

Tíz díjat kapott, köztük a legjobb musicalnek járót.

A Moulin Rouge kapta a legjobb musicalnek járó Tony-díjat. A show összesen tíz kategóriában nyerte el a Broadway-színházak legfontosabb elismerését vasárnap este New Yorkban. Főszereplője, Aaron Tveit kapta például a legjobb férfi musical-főszereplő díját az elszegényedett művész, Christian megformálásáért – írja az MTI.

A legjobb női musicalfőszereplő kategóriájában Adrienne Warren győzött a Tina című mű címszerepéért, melyben a legendás énekesnőt, Tina Turnert alakította. A legjobb női főszereplő Mary-Louise Parker lett a The Sound Inside című darabban játszott szerepéért. A legjobb női mellékszereplő Lois Smith lett a The Inheritance című drámában nyújtott alakításáért.

Ezzel rekordot is felállított: 90 évével ő a legidősebb személy, aki valaha Tony-díjat kapott színészi teljesítményért.

Az AIDS-pandémia következményeivel, a mai New York-i meleg férfiak világával foglalkozó The Inheritance-t összesen négy díjjal tüntették ki: megkapta a legjobb új darab, a legjobb rendezés díját, Andrew Burnap pedig a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést. A koronavírus-járvány miatt ezúttal csak négy olyan musical volt esélyes a díjakra, amelynek 2019 ősze és 2020 tavasza között volt az ősbemutatója. A legjobb újonnan bemutatott musical kategóriájában nem is hirdettek győztest, míg legjobb újra színpadra állított színdarab az A Soldiers Play lett.

A rabszolgasággal, rasszizmussal és szexuális kérdésekkel foglalkozó Slave Play 12 jelölést kapott, és ezzel rekordot döntött a prózai színpadi produkciók között, végül azonban egyetlen kategóriában sem nyert.

Öt technikai díjat nyert a Christmas Carol (Karácsonyi ének), Charles Dickens regényének színpadi adaptációja: megkapta például a legjobb dizájn, a legjobb eredeti zene díját is.

A Tony-díjakat eredetileg 2020 júniusában osztották volna ki, a koronavírus-járvány miatt azonban elhalasztották a díjátadót. A vasárnap este megtartott, élőben közvetített gála négyórás volt, olyan sztárok léptek fel és jelentek meg a színpadon, mint John Legend, Jake Gyllenhaal, Chita Rivera és Sir Andrew Lloyd Webber. Több showból adtak elő énekes-táncos részleteket, mint például a Jagged Little Pill, az Ain’t Too Proud és az American Utopia című darabokból.