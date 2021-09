Zalatnay Sarolta a tízmilliós támogatásról: A pénzt nem a zsebembe adják

Továbbra sem politizál, csupán nemtetszését fejezte ki a Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! petíció aláírásával, a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) kapott 10 milliós támogatást pedig nem csak úgy hozzávágták, meg kell dolgoznia érte – nyilatkozta Zalatnay Sarolta a Blikknek.

A lap azt követően kereste meg az énekesnőt, hogy Kásler Miklós 10 millió forintot hagyott jóvá a részére az NKA emberi erőforrások minisztere számára fenntartott keretéből. A hivatalos közlemény szerint a pályázat célja „az életmű koncertkörút megvalósítása”.

A támogatás jóváhagyásával egy időben szintén a lap szúrta ki, hogy Zalatnay is aláírta Érden a Fidesz és a KDNP által szeptemberben indított Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! elnevezésű petíciót, miközben Dömötör Csaba és Aradszky András országgyűlési képviselőkkel fényképezkedett. A lap arra kérdezett rá, hogy az az énekesnő, aki egész karrierje alatt távol tartotta magát a nyilvános politikai véleményformálástól, miért kezdett most politizálásba.

Mindig is hirdettem, hogy nem foglalkozom politikával. Ebben az esetben sem álltam politikai akció mögé, a tetszésemet és a nemtetszésemet fejeztem ki. Itt most az utóbbit, mert elegem van a gyűlölködésből. A véleményemet továbbra is elmondom, akinek ez nem tetszik, az mehet isten hírével.