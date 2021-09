Michelin-csillagot kapott két budapesti étterem

Az Essencia és a Salt is bekerült a kalauz legfrissebb kiadásába.

Két újabb étterem, az Essencia és a Salt is Michelin-csillagot nyert a budapesti Michelin-kalauz csütörtöktől elérhető, legfrissebb kiadása szerint, amelynek kritikusai hat új étteremmel egészítették ki az ajánlott helyek listáját is. Az Essencia és a Salt is első alkalommal szerepel a kalauzban, ezzel Budapesten már a Babellel, a Borkonyha Winekitchennel, a Costesszel, a Costes Downtownnal és a Standdal együtt összesen hét Michelin-csillagos étterem működik – közölte Michelin Hungária Kft. csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint az Essencia éttermet Tiago és Éva Sabarigo vezeti: Tiago séf portugál származású, míg felesége, Éva magyarországi születésű. Az egyszerre stílusos és családias étterem menüje mindkét kultúra önfeledt ünneplését ötvözi. Mint emlékeztetnek, a Salt Budapest Tóth Szilárd séf-tulajdonos ötletéből született. Az okosan felépített és kreatív menü számos technikát alkalmaz, mint például az erjesztés és pácolás folyamata. A séf-tulajdonos fenntartható gasztronómia iránti elköteleződésének köszönhetően az étterem zöld jelölést is kapott.

Mindkét étterem csodálatos példája Budapest dinamikus éttermi szférájának. Nemcsak kiváló fogásokat kínálnak, hanem valami extrát is, miközben tiszteletben tartják a magyar konyha hagyományait

– méltatta a két éttermet Gwendal Poullennec, a Michelin-kalauz nemzetközi igazgatója. A Michelin-kalauz kritikusai hat új étteremmel egészítették ki az ajánlott Michelin Plate helyek listáját. Ezek között megtalálható a Hoppá! Bistro számos törzsvendéggel; a Felix, amely ötvözi a kifinomult főzési technikákat és a feltűnő építészeti elemeket; a Stand25 Bisztró (a Stand kistestvére), amely új helyszínnel újra felkerült a listára; az elegáns Spago by Wolfgang Puck, ahová mindenki kiöltözik; a Rumour, ahol a kreatív menüt a konyha körül kialakított nyílt pultnál szolgálják fel; valamint az elegánsan modern Pasztell, ahol a legmodernebb konyhában kísérhetjük figyelemmel a séfek munkáját – áll a közleményben.

A Michelin Plate helyek listáján ezzel már tizennyolc budapesti étterem szerepel. Gwendal Poullennec szerint Budapest a különböző stílusú és árkategóriájú éttermek csodálatos választékát kínálja. „Néhányat a házon belüli séfek és vendéglátók vezetnek, néhányat olyan szakértők, akik külföldön gyűjtöttek tapasztalatot, majd hazatértek. Ez adja a főváros életerejét, ami azt is jelenti, hogy ígéretes jövő elé néz az éttermi szféra”. Mivel a budapesti kalauz ezúttal csak digitális formában jelenik meg, a kritikusoknak több idejük volt dolgozni rajta, ami létfontosságúnak bizonyult a jelenlegi kihívások mellett. Ennek ellenére a Michelin Guide szakértői ugyanazokat a módszereket alkalmazták és értékeket keresték, mint a korábbi években, nem történt könnyítés, amely csorbítaná a Michelin-kalauz tekintélyét – hangsúlyozzák a közleményben.