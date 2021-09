Kásler lovagkereszttel díjazta a magyarságkutatót, aki gondolati úton tisztítja a Szent Korona auráját

Lovagkeresztet kapott Kásler Miklóstól Gyárfás Ágnes, a Miskolci Bölcsész Egyesület elnökét. A kitüntetéssel az ezoterikus magyarságkutatás és alternatív őstörténet idáig állami elismerésektől távol álló, szakmai kritikák szerint évtizedek óta áltudományos nézeteket terjesztő intézményének vezetőjét díjazta az emberminiszter, írja a Telex.

A lap cikke szerint a Miskolci Bölcsész Egyesület a kilencvenes évek óta a hivatalos tudományosságtól távol álló, ősmagyar kultuszt, alternatív történelemszemléletet oktató magánintézmény, ami államilag soha el nem ismert képzést nyújt olyan szakokon, mint magyarságtudomány, magyar lélekgyógyászat, vagy szakrális építészet.

2008-ban a Gazdasági Versenyhivatal is eljárást indított ellenük, mert állami akkreditáció nélkül diplomákat és díszdoktori címeket adtak ki még Nagy Lajos Király Magánegyetem néven. Az intézményt már ekkor is a most kitüntetett Gyárfás Ágnes vezette.

Gyárfást a magyarság ősi kultúrájának kutatására és az oktatásszervezői munkájára hivatkozva díjazták.

Egy korábbi cikkben például úgy értekezett, hogy a magyaroknak valamikor lófej formájú kristálygömbjeik voltak, de héber machinációk sajnos bekavartak.

Őseink a kristályok erejének segítségével kommunikáltak és őrizték a régiek összegyűjtött tudását. Lófej formájú hatalmas kristálytömbökbe betáplálták kultúrkincseinket. Héber írástudók megismerték a kristályos információ tárolás és előhívás technikáját. Valaki kitalálta, hogy ezáltal lehet minket megrontani, és közel ötezer év óta folyik ez a művelet

– fogalmazott az írásban.

A Telex azt is írja, Gyárfás Ágnes szerint a Magyar Szent Korona aurája a sötét üzelmek miatt a francia forradalom óta fuldoklik a rátapadt szennytől, ezért ő gondolati úton szokta azt tisztítani. Az auratisztítás olyan durva, hogy ő maga is egyszer majdnem belehalt, csak attól tért vissza az ereje, hogy megtudta: Wittner Mária is naponta imádkozik a Korona előtt.