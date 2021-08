Van-e közünk hozzá, hogy mennyit zuhanyozik Mila Kunis?

A nyár egyik legnagyobb figyelmet kapó kulturális vitája lett abból, hogy hollywoodi hírességek nem zuhanyoznak. Miért tematizálja hetek óta az internetes közösségi médiát ez a kérdés, és mit mondhat el ez a társadalmunkról?

Nehéz uborkaszezonra panaszkodni egy olyan hónap után, amikor az újra előtérbe kerülő klímaváltozástól kezdve az Amerikában ismét erőre kapó pandémián át az afganisztáni tálib hatalomátvételig számos közéleti ügy uralta a híreket, a hollywoodi elit legfontosabb témája mégis a tisztálkodás lett. Az elmúlt pár hétben A-listás sztárok sora vallott nyilvánosan arról, milyen gyakorisággal áll a zuhany alá, illetve milyen testrészeit mikor mossa meg, és így tovább. Most éppen ott tartunk, hogy Matthew McConaughey is belekeveredett a vitába, miután előkerült egy korábbi nyilatkozata, melyben arról beszélt, három évtizede nem használt dezodort. De már előtte is komoly viták zajlottak arról, milyen időközönként kell mosakodni, olyannyira, hogy két táborra szakadtak a témában megszólaló hírességek. De hogyan juthattunk idáig?

Napi mosdás kontra bűzteszt

Az egész azzal kezdődött, hogy még júliusban Mila Kunis és Ashton Kutcher gyakorlatilag beengedték a nyilvánosságot a fürdőszobájukba a rendkívül népszerű Armchair Expert podcastban, amit két színész-komikus, Dax Shepard és Monica Padman vezet. A beszélgetés során a pár bevallotta, hogy csak a testük legszükségesebb területeit mossák meg naponta szappannal, mint ahogy azt sem titkolták, hogy nem túl gyakran zuhanyoznak vagy fürdetik a gyerekeiket.

„Nem mosom minden nap szappannal a testemet” – mondta Mila Kunis, azt azonban elmondta, hogy az alapvető területeket naponta megmossa, mint például a hónalját, a mellkasát, az intim testrészét és a lábát. Míg férje, Aston Kutcher azt mondta, neki csak egyetlen darab szappanra van szüksége, mert naponta mossa a hónalját és az ágyékát, és semmi mást soha. Ezzel szemben mindketten gyakrabban mosnak arcot. Mila Kunis, aki a Szovjetunióban (egész pontosan az ukrajnai Csernyivciben) nőtt fel, magyarázatként azt is elmondta, hogy gyerekkorában nem volt otthon meleg víz, így amúgy sem zuhanyzott sokat. Ezt a szokását felnőttkorában is magával vitte, és most a gyerekeinek is átadja. „Nem voltam az a szülő, aki megfürdette az újszülött gyerekeimet – soha”. Sőt, a pár elmondása szerint csak akkor mosdatják meg a gyerekeiket, ha nyilvánvalóan koszosak és/vagy megbuknak a „bűzteszten”. Ashton ezután tisztázta: „Akkor mosdasd meg őket, ha látod rajtuk a koszt. Máskülönben nincs értelme.”

És míg az egyik műsorvezető, Monica Padman megdöbbent ezen, addig a másik, Dax Shepard elismerte, hogy bár eleinte a gyermekei fürdetése az esti rutin része volt, az évek során felhagyott vele. Később aztán Shepard felesége, a szintén népszerű színésznő, Kristen Bell is megszólalt a témában. Ő már arról beszélt a The View című tévés talkshow-ban, hogy gyakran napokig nem mosdatják a gyerekeiket, csak ha már „érzik a bűzt”.

Zuhanyzás- és dezodorpártiak kontra öntisztító mechanizmus

Ez már komoly vitákat gerjesztett az interneten, amikor Jake Gyllenhaal is beszállt a vitába, és azt mondta a Vanity Fairnek, hogy egyre kevésbé tartja szükségesnek a fürdést, ellentétben a fogmosással. „Hiszem, mert Elvis Costello csodálatos, hogy a jó modor és a rossz lehelet nem vezet sehova. Úgyhogy én igenis [fogat mosok]” – utalt egy negyvenéves dalra a színész, a fürdésről azonban úgy gondolja, hogy nem segíti a bőr öntisztító mechanizmusát.

Ekkor már egyre többen érezték úgy, állást kell foglalniuk a kérdésben, így megszólalt Dwayne Johnson, Chris Evans és Jason Momoa is, a gyakori zuhanyzást népszerűsítve (utóbbi utalt arra is, hogy Aquamanként nehezen is tehetne mást), a rapper Cardi B pedig egyenesen kiakadt azon, hogy vannak emberek, akik nem ezt teszik. Természetesen ezeknek a hírességeknek a közösségimédia-oldalait követő tízezrek is úgy érezték, muszáj megosztaniuk a világgal a tisztálkodási szokásaikat, és végül Kunis és Kutcher egy vicces Instagram-videóval reagált erre, amelyben már saját magukat parodizálva Kutcher kiborul azon, hogy a felesége fürdeti a gyerekeiket, mert a víz kárt tesz a gyerekekben.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ashton Kutcher (@aplusk) által megosztott bejegyzés

És amikor már épp nyugvópontra jutott volna az ügy, előkerült Matthew McConaughey egyik régebbi interjúja, melyben arról beszélt, hogy nem használ dezodort. Az újságok aztán előszedtek még egyéb, dezodortagadó hírességeket is: Cameron Diaz szerint az izzadásgátló kifejezetten káros, és elég csak a hónaljszőrtől megszabadulni, hogy ne legyen az embernek izzadságszaga, míg Bradley Cooper azt mondta, dezodor helyett a gyakori zuhanyzásban hisz, legalább naponta háromszor is a zuhany alá áll. Aztán Julia Roberts környezetvédelmi okokból nem használ sprayt, illetve az is előkerült, hogy Brad Pitt egykori testőre szerint a színész is inkább borotválja a hónalját, mint hogy dezodort használjon.

A BBC próbált is válaszolni a felmerülő kérdésekre, ezért bőrgyógyászokat idézett, akik szerint a nyugati társadalomban tényleg túl sokat zuhanyoznak az emberek, viszont az is igaz, hogy bőrtípusa válogatja, kinek mennyi mosdásra van szüksége. A cikk szerint ha semmi megerőltetőt nem csinálunk, akkor elég kétnaponta zuhanyozni, viszont a lábunkat akkor is ajánlott külön megmosni legalább napi egyszer. Az újszülöttek és csecsemők esetében viszont a napi fürdés többet árthat, mint használ az érzékeny bőrüknek. Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia szerint a hat és 11 év közötti gyermekek számára a napi fürdés rendben van, de heti egy-két alkalomnál többre nem feltétlenül van szükségük, kivéve, ha koszosak, izzadtak vagy úszni járnak.

Csak az nem mosakodhat, aki megteheti

Van azonban ennek az egész vitának társadalmi vonzata is: pontosabban mint ma szinte minden az interneten, ez is társadalmi-politikai vitává fajult. Legalábbis a Salon komoly elemzést szentelt a témának, és arra jutott, az, hogy szép, gazdag, kulturális ikonok nyilvánosan kijelentik, hogy nem fürdenek, valójában a hatalom fitogtatása.

Ironikus, hogy a gazdag fehér elitek azzal büszkélkedhetnek, hogy nem zuhanyoznak, sőt, ezt a viselkedést új, divatos higiéniai dologként mutatják be, miközben országszerte és világszerte a színes bőrűeket, a bevándorlókat és a dolgozó szegényeket, beleértve a szolgáltatási és mezőgazdasági munkásokat is, sztereotipizálják és piszkosnak, lustának és undorítónak tartják

– írja a cikk, mely felhívja a figyelmet arra, hogy sokak számára nem elérhetők ugyanazok a higiéniai termékek, melyeket nyugaton középosztálybeliként alapvetőnek hiszünk. Azaz a megfelelő tisztálkodás valójában privilégium, és most ezek a hírességek ezt a privilégiumot figurázzák ki. Ezért könnyen lehet, hogy az egész tisztálkodási vita valójában egy balul elsült PR-ötlet folyománya, melyben néhány híresség emberibbnek, szerényebbnek akart tűnni. Lehet, hogy hét-nyolc éve még hihető volt a „jó fej, rokonszenves celeb” jelenség, azóta azonban még sokkal rosszabb hely lett a világ a Salon cikkének szerzője szerint, és a hírességek még inkább a való világtól elszakadva élik a szuperprivilegizált életüket.