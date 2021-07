Top Guntól torokrákig, negyven éve videózza életét Val Kilmer, most filmet vágtak belőle

A most zajló cannes-i filmfesztivál bemutató közül az egyik legérdekesebb projekt kétségkívül a Val című film, pedig az alaphelyzet nem túl bonyolult: Val Kilmer valamikor a ’80-as években vett egy kamerát, és elkezdte felvenni, amik történnek vele. Ma ez már a mindennapok része, ami nem kerül fel az Insta-sztorikba, az, ugye, sokak szerint meg sem történt, ám annak idején Val Kilmer az elsők között volt, aki kamerát vett, és szemben a többséggel, egészen komolyan is vette annak használatát, és rengeteget forgatott.

Felvette a hollywoodi színészmindennapokat meghallgatásokkal, forgatásokkal, híres barátokkal, utazásokkal, partikkal, a hírnév fényes ás árnyas oldalaival. Mivel Kilmer elég komoly címekben fordult meg, óriási színészekről vannak exkluzív felvételei, ráadásul, mivel nem egy tévéstáb, hanem egy kollégájuk filmezte őket, a színészek sem alakoskodtak a kamera előtt. Mindemellett Val Kilmer a saját nehézségeit sem titkolta el, felvette azt is, amikor néhány éve torokrákkal diagnosztizálták, és a betegségének lefolyását és azon szövődményét is, hogy még ma sem képes beszélni, csak gép segítségével.

Ez a kis hobbi több mint nyolcszáz órányi felvételt eredményezett Kilmernek, amit egy forgatás során megismert, barátjává lett kollégája, Leo Scott digitalizált be, ő lett az anyagokból vágott, mostanra elkészült dokumentumfilm egyik rendezője is, (a másik Ting Poo). A Val című doku narrációját a színész fia, Jack Kilmer mondta fel, hiszen apőja erre most nem lett volna képes. A Val a cannes-i filmfesztiválon debütált néhány nappal ezelőtt, a széles közönség pedig július 23-tól láthatja online, az Amazon Prime-on.