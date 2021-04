Blikk: Az ügyészség perújítást kér Lovasi András autóbalesete ügyében

A zenész a Facebookon reagált a hírre.

Lovasi András pár hónapja nyilatkozta, hogy elfogadja a ítéletét a 2019-ben okozott autóbalesete ügyében. Mint írtuk, a bíróság 225.000 forint pénzbüntetést, valamint 1 év közúti járművezetéstől eltiltás büntetést szabott ki.

Ezáltal a bíróság döntése jogerőre emelkedik. így (vélhetően és remélhetően) véget ér az eljárás

– írta akkor a zenész.

A Blikk viszont most úgy értesült, az ügyészség perújítási kérelmet nyújtott be, és új eljárás lefolytatását kérik. Ez azt jelentheti, hogy Lovasinak ezúttal súlyosabb vádakkal nézhet szembe,mert kiderült, a baleset egyik károsultja maradandó sérüléseket szenvedett. A lap a zenészt is megkereste, aki a Facebookon reagált az ügyre:

Ha a Blikk erről értesült, akkor az biztos úgy is van. Az ügyészség eddig is gondoskodott róla, hogy az ügy minden fejleményét előbb tudja a sajtó, mint az ügyvédem és én. A helyzet pedig úgy áll, hogy engem vagy az ügyvédemet e pillanatig nem értesítette senki hivatalosan az állítólagos perújítási kérelemről. Addig is, csak ismételni tudom magam: sajnálom, ami történt, vállalom a következményeket, de kizárólag azokat, amelyeket én okoztam. Egyben szeretettel értesítem, hogy jövő hónap végén tervezem kiadni az új szólólemezem Grand Hotel Halmahera címmel. Akkor is számítok szíves érdeklődésére. Üdvözlettel: Lovasi András