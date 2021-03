Nyolcvan éves korában meghalt Szersén Gyula Jászai Mari- és Tolnay Klári-díjas színművész, tudatta lánya a Facebookon. A színész 1965-ben szerzett oklevelet a Színiakadémián, de már jóval a hivatalos végzettség megszerzése előtt játszott, 1958-tól szerepelt az Állami Déryné Színházban és a Vígszínházban is. 1965-ben a Nemzeti Színházba szerződött, ott is marad negyven éven keresztül, sokat játszott együtt Sinkovits Imrével, akit mentorának is tartott. Sokat játszott tévé- és mozifilmekben, rádiójátékokban, színpadon pedig több mint száz előadásban láthatta a közönség, de szinkronszerepeiről még ennél is többen ismerték a nevét – és a hangját. A magyar szinkronban nyújtott sok évtizedes teljesítményéért 2018-ban átvehette a szinkronszakma életműdíjjal tüntette ki.