Nem gyárt több akciófigurát a Hasbro a kirúgott Mandalorian-színésznőről

Aki eddig nem tudott Cara Dune akciófigurát vásárolni magának a Mandalorian-gyűjteményébe, az ez után sem fog tudni egykönnyen, a Hasbro ugyanis nem gyárt többet a karaktert mintázó játékból, miután az őt alakító Gina Caranót múlt héten kirúgták a sorozatból. A kirúgás oka ismert: Carano arról írt a közösségi médiában, hogy a republikánusok jelenleg épp olyan üldöztetésnek vannak kitéve Amerikában, mint amilyennek a zsidók a holokauszt idején. Caranónak nem ez volt az első problémásnak ítélhető megnyilvánulása, korábban beleállt a Black Lives Matter mozgalomba, voltak transzfóbnak minősíthető megnyilvánulásai, nyilvánosan gúnyolta a maszkviselést, és természetesen felült a Donald Trump által vezetett választási csalás vonatra is, azonban a fenti, antiszemitának bélyegzett megnyilvánulása volt az, ami miatt végül a Disney megvált tőle.

A Mandalorian jelenleg a Star Wars univerzumának csúcsjátékosa, így mindent visznek, mint a cukrot, ami a sorozathoz köthető, ezért aztán nem csoda, hogy a Cara Dune nevű karaktert mintázó figura is pillanatok alatt elfogyott a piacra dobás után. A figurákat azóta csak előrendelni tudták a boltok a gyártó Hasbróból, azonban a Hollywood Reporter most viszonteladóktól arról értesült, hogy törölniük kellett az előrendeléseket, a Hasbro ugyanis nem fog újakat gyártani.

Gina Carano kirúgása után az őt képviselő ügynökség is kihátrált a színésznő-MMA versenyző mögül. Pedig Carano nagy jövővel számolhatott: karaktere a Mandalorianban olyan népszerű volt, hogy már önálló spinoff-sorozat készítése is szóba került, ám mindez egyértelműen lekerült az asztalról azóta. A döntés megosztotta a Mandalorian-rajongókat, egyesek egyetértettek Carano eltávolításával, de az ellenkező pólus is jelen volt, petíció indult a színésznő visszahozására, ám ennek aligha lesz bármi eredménye. Carano nem kért elnézést és nem vonta vissza állításait, sőt, arról írt, hogy a cancel culture áldozata – a fogalom a bármilyen problémásnak ítélt vagy törvényellenes tettet követő munka-lemondásokat jelöli, tehát például azt, amikor egy rendezőről kiderül, hogy szexuális zaklató, vagy rasszista megnyilvánulásai vannak, és ez után az illetőtől elveszik meglévő megbízásait. Carano kirúgása óta összeállt a The Daily Wire nevű konzervatív weboldallal, és egy filmes projekten kezdett dolgozni, mellyel a cancel culture ellen tervez harcolni.