A republikánusok megbélyegzését a zsidóüldözésekhez hasonlító Gina Caranót kirúgták a Mandalorianből

A Lucasfilm már nem áll szerződésben Gina Carano színésznővel, és nem is tervez ilyesmit a jövőben sem – írta közleményében a cég szerdán, miután Carano meredek elméletet népszerűsített az Instagramon: „Az embereket kulturális és vallási identitásuk alapján becsmérlő közösségi médiás bejegyzései irtózatosak és elfogadhatatlanok” – indokolta döntését a Lucasfilm. Caranóval szerződést bontott ügynöksége, az UTA is, írja a Variety.

Gina Carano – aki Cara Dune szerepét játszotta a The Mandalorian című Disney-sorozatban – korábban is feltűnt már azzal, hogy szélsőjobboldali összeesküvés-elméleteket népszerűsített a választás elcsalásáról vagy éppen a maszkhordás ellen kampányolt. Az utolsó cseppnek az alábbi posztja bizonyult, mely után ellepte a Twitter a #FireGinaCarano (Rúgják ki Gina Caranót!) hashtag:

„A zsidókat az utcán nem a náci katonák, hanem a szomszédaik verték meg … még a gyerekek is ”– írta Carano az Instagramon. „Mivel a történelmet szerkesztik, a mai emberek többsége nem veszi észre, hogy ahhoz, hogy a náci katonák zsidók ezreit gyűjthessék össze könnyedén, a kormány először saját szomszédaikkal utáltatta meg őket egyszerűen zsidóságuk miatt. Ez miben különbözik attól, hogy valakit gyűlöletet keltenek politikai nézetei miatt?” – népszerűsítette ezzel azt a véleményt, miszerint boszorkányüldözés folyik a republikánusok ellen, ezzel a párhuzammal azonban túlment egy határon (a szöveget egy másik Instagram-posztból vette kölcsön, majd később törölte is).

Gina Carano karakterére építve egyébként indult volna egy Mandalorian-spinoff sorozat is Rangers of the New Republic címmel, de ennek a sorsáról egyelőre nem közölt információt a Lucasfilm.