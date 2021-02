Csak King Kong mentheti meg a világot Godzillától

Itt az óriásszörnyes blockbuster szinkronos előzetese.

Nyilván nem a nyelvi finomságok játszák majd a főszerepet a Godzilla vs. Kongban, de azért nem baj, hogy végre magyarul is meghallgathatjuk az olyan mély mondatokat, hogy

Ez az egyetlen esélyünk, nem kockáztathatunk, szükségünk van Kongra. Nélküle nem megy, csak ő mentheti meg a világot.

A lényeg persze úgyis az, hogy a két legendás óriásszörny előbb-utóbb egymásnak esik, és addig üti egymást, amíg ki nem futunk a popcornból és le nem telik a játékidő. A Godzilla vs. Kong is a Warner Brothers azon blockbusterei közé tartozik, amelyek egyszerre debütálnak majd a mozikban és az HBO Maxon, de sok más filmhez hasonlóan, ennek a premierjét is nemrég tolták át márciusról május végére. Meglátjuk, hogy ez az időpont marad-e, vagy lesz újabb halasztás. Addig is itt a lényegretörő és immár szinkronos előzetes: