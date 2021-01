Meghalt Phil Spector, koronavírusos lehetett

A producer nyolcvanegy éves volt.

Meghalt Phil Spector zenei producer, tudta meg a TMZ. A lap egy forrása szerint a zenész a covid szövődményeibe halt bele, de a hivatalos közlemény csak a halálának tényét erősítette meg, a halál okát nem közölték. Spector épp tizenkilenc éves börtönbüntetését töltötte, a TMZ szerint a covidot is a börtönben kapta el, kórházba is került vele, ám hamar jobban lett, így visszakerült a börtönbe, ám a napokban visszaesett, légzési nehézségei támadtak, így visszakerült a kórházba, ahol szombaton halt bele a betegségbe.

Harvey Phillip Spector 1939-ben született a New York-i Bronxban, és, mielőtt emberölési ügybe keveredett, a modern popzene egyik legsikeresebb, leghíresebb zenei producere volt, és az egyik első univerzális zenei rendező, aki nemcsak producerként volt jelen a dalok készülésekor, de írta és hangszerelte is a dalokat, amelyeken dolgozott, vezényelt, összefogta és irányította a stúdióban zajló felvételek minden egyes fázisát. Több tucat sláger szerzője, nevéhez fűződik a wall of soundnak nevezett hangrögzítési mód, amivel gazdagabbá, vaskosabbá tette a dalok hangzását, de a női vokálegyüttesek hangzását is megújította. Híres női vokálegyüttesei közé tartozott a The Ronettes és a The Crystals, de dolgozott Ike és Tina Turnerrel, John Lennonnal, a Ramones-zel, de ő volt a producere többek között a Beatles Let It Be című albumának és George Harrison és barátai The Concert for Bangladesh című 1971-es koncertlemezének is.

A zeneipar fejlődéséhez való hozzájárulásáért Spectort 1989-ben beiktatták a Rock And Roll Dicsőség Csarnokába, 1997-ben pedig a Dalszerzők Dicsőség Csarnokába is. Az 1965-ös You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ című Righteous Brothers-dal, melynek Spector producere és társszerzője volt, a 20. században az amerikai rádiók legtöbbet játszott dala, de a Rolling Stone magazin Minden idők 100 legnagyobb előadója és Minden idők 500 legjobb albuma listáján is szerepelt, utóbbin három nagylemezzel is.

2009-ben Spectort elítélték gondatlanságból elkövetett emberölésért. 2003-ban Lana Clarkson színésznőt lelőtték Spector kaliforniai otthonában. Négy évnyi nyomozás után szándékos emberölés vádjával került bíróság elé Spector, de az esküdtszék felmentette. Két évvel később már gondatlanságból elkövetett emberölés volt a vád, és végül 19 év börtönre ítélték. Phil Spectorról 2013-ban az HBO életrajzi filmet is készített, a címszereplőt Al Pacino alakította, a női főszereplő Helen Mirren volt.