Ezek voltak az idei év legjobb magyarországi épületei

Idén az egyszerű formák és színek domináltak, ez azonban semmit nem vont le a minőségből.

2020 leginkább a koronavírus-járvány hozta otthonmaradásról, az irodák nappalikba költözéséről, illetve a különböző korlátozásokról szólt, a különböző művészeti ágak azonban az elmúlt tizenkét hónapban is sorra ontották magukból a munkákat: műtárgyak, könyvek és épületek egész sora született.

Ezek közül most a legjobb, idén átadott magán- és középületeket mutatjuk be.

SA43 társasház, Budapest (ép. Varga Noémi és Szelecsényi Balázs)

A budai Hegyvidékről, azaz a 12. kerület magaslati vidékeiről nem hiányoznak a csodás történelmi épületek, de a XIX. és XX. századi épületek közt mindig jut hely a modern építészetnek is: a budavári panorámás SA43 kitűnő példája ennek, hiszen a valószerűtlenül szürke, mázas kerámia-homlokzatú (a hatás lehúzott redőnyökkel még erősebb), futurista sci-fibe illő társasház egy igen átgondolt tervezés eredménye.

A változatos tömegformálású, Varga Noémi (Numbernow) és Szelecsényi Balázs által tervezett épületben öt, szintenként összenyitható lakás rejtőzik, tartószerkezetéül pedig a vasbeton lépcsőház szolgál. Az egyszerű fehér belsőt kapó társasházról itt még több külső és belső fotó található.

Szent II. János Pál pápa templom, Páty (ép. Gutowski Robert)

Templomot tervezni egyáltalán nem könnyű feladat, hiszen az elmúlt évszázadokban megszületett tipikus formák a legtöbb ember fejében mélyen ott élnek, ezeket pedig egyáltalán nem könnyű átírni. A két világháború közti modernizmus térhódításával persze egyértelművé vált, hogy lehetetlen nem létezik, így Magyarországon ma számtalan, a Bauhaus-iskola elvei, illetve a második világháború utáni európai építészet által inspirált modern egyházi épülettel találkozhatunk.

Ezekhez csatlakozik Gutowski Robert 2004–2007 közt tervezett, de csak idén elkészült pátyi temploma, ami a 2014-ben szentté avatott II. János Pál pápa nevét viseli. Az erődtemplomokat, illetve Gutowski mestere, Ekler Dezső íveit idéző épület egyszerre modern és hagyománytisztelő, és talán ez jelenti a legnagyobb vonzerejét.

A betérő figyelme azonnal az egyetlen kőtömbből faragott, természetes fényben fürdő oltár felé fordul, az egyszerűsége ellenére is monumentális térrendezés (még több fotó), illetve díszítetlenség pedig csak még inkább segíti az elcsendesedést.

Havanna Hetivásár, Budapest (ép. Keller Ferenc, Láris Barnabás, Modulárt Kft.)

A piacterek az elmúlt években mind az árukészletüket, mind építészeti minőségüket tekintve jókora átalakuláson mentek át itthon: divatossá váltak a termelői piacok, az évtizedeken át elhanyagolt épületeket pedig modernizálni kezdték. 2018-ban Újpest kapott kulturális rendezvényközponttal egybeépített új vásárcsarnokot (ép. Bun Zoltán), idén pedig a hatezer lakásos Havanna-lakótelep (1977–1985) kapott egy Havanna Hetivásár névre keresztelt együttest.

A munka semmivel sem akar többnek látszani annál, ami: egy egyszerű, a meglevő garázssor mellé illeszkedő, végén az égbe törő betonszalaggal fedett üzlethelyiségek sora, ami mellett egy jókora, – Kondor Béla egy sokszorosára nagyított csendéletét, illetve kisebb játékokat magán viselő – leaszfaltozott tér is áll, hogy helyet biztosítson a hétvégente felállított standoknak.

A Szivárvány utcai buszpályaudvar, Budaörs (ép. Intramuros)

Ha egy városi buszpályaudvarra gondolunk, a legtöbbször egy kopott váróterem, illetve néhány számozott kocsiállás jut eszünkbe, pedig igenis lehet ezt jól is csinálni: az Intramuros idén megmutatta, hogy nem csak meglepően szép benzinkutat (ez is Budaörsön áll), de izgalmasan szép buszállomást is tudnak készíteni.

A bevásárlóközpontok, illetve a hetvenes években született panelóriások közé szorított pavilon (amiről még több fotó itt látható) egyszerűségével és színvilágával, valamint a járatszámok óriási méretben való feltüntetésével megoldja a megállók kereséséből adódó nehézségeket, és ezekkel ki is emelkedik a környezetéből.

A gyalogosközlekedés pedig akadálytalanul áramlik a szintén az építésziroda által átformált környezetben, ami a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának esélyét az emberek ügyes terelésével csökkenti a minimumra.

Timpex Aréna, Nyíregyháza (ép. Ekler Dezső)

A listánk előző elemeit látva egyértelművé válik, hogy ez az év számos tervező számára az egyszerű, de barátságos megoldásokról szólt – nem volt ez másként Ekler Dezsőnél sem, aki egy első látásra talán teljesen érdektelen, 2400 négyzetméteres alapterületű lovardát tervezett Nyíregyházára, pedig a Timpex Aréna jóval több ennél: a hosszú nyeregtetővel megkoronázott, vörös téglás épületet körbevevő szalagablak alatt az épület ugyanis behorpad, érdekes játékosságot adva a homlokzatoknak.