Úgy tűnik, még mindig nem tudunk eleget Kennedy meggyilkolásáról

Újabb dokumentumfilm készült John F. Kennedy 1963-as meggyilkolásáról. Kacifántos címe van: Truth is the Only Client: The Official Investigation of the Murder of John F. Kennedy (Az egyetlen ügyfél az igazság: John F. Kennedy meggyilkolásának hivatalos kivizsgálása). A rendezők, Todd Kwait és Rob Stegman állítólag mindenkivel megpróbáltak beszélni, aki bármilyen hatósági oldalról foglalkozott az esettől, és még kamera elé állítható.

November 17-én lesz az online premier, itt az előzetes:

Kennedy meggyilkolásáról, a 20. századi amerikai történelem egyik fontos eseményéről számos film készült már eddig is, részben azért, mert néhány kérdésre a mai napig nem érkezett teljesen megnyugtató válasz a merénylet körülményeivel kapcsolatban. Oliver Stone sztárokkal teletűzdelt, háromórás dokudrámában adta elő a saját verzióját (JFK – A nyitott dosszié), négy éve pedig Natalie Portman főszereplésével készült – a gyilkosság körüli napokra koncentráló – életrajzi film Jackie Kennedyről.

Kiemelt kép: dpa Picture-Alliance