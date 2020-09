Covid-filmmel indul az idei Verzió filmfesztivál

Idén november 10. és 22. között online tartják meg a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivált. Az ötven film a legizgalmasabb és legaktuálisabb nemzetközi és hazai témákat hozza el, nyitófilmként pedig, Magyarországon elsőként, a 76 napot, amely a jelenleg is zajló Covid-világjárvány korai napjairól ad tudósítást. A filmek közel két hétig lesznek elérhetőek.

Az idei fesztivál jelmondata az lesz, hogy „Közelebb egymás valóságához”, melynek hátterét Sarkisova Oxana, a fesztivál igazgatója világította meg:

2020-ra nemcsak úgy fogunk emlékezni, mint a globális kihívások és nagyszabású változások évére, hanem a fáradhatatlan kísérletezés és új szokások időszakára is. Felmérve a járvány kockázatát idén úgy döntöttünk, hogy a Verziót teljes egészében online tartjuk meg. Minden megrázkódtatás ellenére a világ nem állt meg és a dokumentumfilmesek a frontvonalban tesznek azért, hogy rögzítsék az emberiséget érintő változásokat és kihívásokat. Mi mindannyian pedig tovább keressük a lehetőségeket, hogy kapcsolatban maradjunk és tájékozottak legyünk egymásról, hogy megismerjük egymás fájdalmait és örömeit.

Az idei nyitófilm, a 76 nap bepillantást nyújt a járvány kitörésének legkorábbi napjaiba a kínai Vuhanban. Hai Wu, Weixi Chen és az Anonymous művésznevű rendezők alkotása a betegek és a fronton dolgozó egészségügyi szakemberek a COVID-19 elleni küzdelmét rögzítette, és a film múlt heti európai bemutatója után, Magyarországon először a Verzión lesz látható.

Ebben az évben a Nemzetközi versenyprogramban, a Diák- és elsőfilmes versenyprogramban és a Magyar versenyprogramban látható filmek mellett az alábbi három meghatározó téma áll majd a fesztivál programjának középpontjában:

az Antropocén szekció filmjei bemutatják az emberiség környezetre gyakorolt hatását és feltárják az emberi jogok ökológiai dimenzióját. Fókuszban az illegális fakitermelés, az ipari erdőirtás, a vízhez jutás és a természettel összhangban létezés egyedülálló módszerei.

az igazság nevében szekció fő témái a társadalmi igazságosság, a jogrendszerek sokfélesége és az érdekképviselet formái. Megjelenik benne a sajtószabadság, a tüntetők illegális őrizetbe vétele, korrupciós vizsgálatok és az apartheid rendszer elleni küzdelem.

a Világképtár szekció pedig válogatás önreflexív dokumentumfilmekből, amelyek feltárják a fényképészet és archív felvételek hatalmát a hiteles narratívák bemutatásában. A világ megismerése élő közvetítéseken, elavult VHS-szalagokon, sajtófotókon és a holokausztot túlélők privát fotóarchívumain keresztül.

A majd két hét alatt a virtuális látogatók a fesztivál honlapján férnek majd hozzá a teljes programhoz, valamint online követhetik a Verzió egyéb programjait is, mint a közönségtalálkozók és kerekasztal beszélgetések. A nézők egy vagy több filmre is válthatnak majd jegyet, illetve lesznek ingyen elérhető alkotások is. Ezenkívül a megtekintés után szavazhatnak is filmekre, melyek esélyt kapnak a közönségdíj elnyerésére. A fesztivál legjobb emberi jogi dokumentumfilmjének járó díj odaítélésében az érdeklődő diákok is részt vehetnek a 17. Verzió diákzsűri-tagjaként. A felhívás részleteiről bővebben itt tájékozódhatnak. A fesztivál részletes programja október közepén érkezik.

Kiemelt kép: 76 Days LLC.