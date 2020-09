SZFE-hallgatók: A barikád addig marad, amíg a feltételeink nem teljesülnek

Szerdán is sajtótájékoztatót tartottak az SZFE-t elbarikádozó hallgatók, akik ezúttal a sajtó kérdéseire is válaszoltak az egyetem Vas utcai épülete előtt.

Az egyetemet hétfő este óta megszállva tartó hallgatók kérdésre válaszolva elmondták, addig marad a barikád, amíg nem teljesülnek a tegnap kihirdetett követeléseik, így az egyetem teljeskörű autonómiáját vissza nem állítják. Azt is kijelentették, nem tartják legitimnek a Vidnyánszky Attila vezette kuratóriumot, ezért csak a minisztériummal lennének hajlandók tárgyalni és velük is csak nyitott ajtóknál, ha a követeléseik teljesültek.

A hallgatók szerint nem a kuratórium tagjainak személyével van problémájuk, hanem az eljárásmóddal, az infantilizálással, a minősítésekkel és a rágalmazásokkal, amik a részükről érték az egyetem hallgatóit.

Más fogalmaink vannak a párbeszédről mint Vidnyánszky Attilának, aki szerint az a párbeszéd, ha kész helyzet elé állítja az embert, és aki már aláírt papírokkal érkeztek az egyeztetésekre is

– mondták.

Azt is elmondták, tudomásuk szerint az SZFE lemondott vezetősége elsősorban a koronavírus okozta járványhelyzet miatt tárgyal Vidnyánszkyval (a megbeszélés tényét az SZFE jelentette be szerdán), ettől még ez nem legitimálja a kuratóriumot, a vezetőségnek egyébként is az a dolga, hogy tárgyaljon. Upor László rektor-helyettes a hallgatókat is megkérte, hogy vegyenek részt a megbeszélésen, de ők ezzel a kuratóriummal nem akartak tárgyalni. A hallgatók fenntartják azt is, hogy a pártpolitikába nem szeretnének belefolyni.

Az SZFE lemondott vezetősége leül tárgyalni Vidnyánszkyval Vidnyánszky Attila megbeszélést kezdeményezett Upor Lászlóval, az egyetem rektor-helyettesével. Az egyetem vezetősége úgy döntött, hogy „felelőssége részt venni ezen a találkozón”.

A diákok elmondták, az egyetemfoglalásban részt vevő mintegy 250 hallgatóból 70-100 fős tagság fixen az egyetemen van, őrséget is állítanak a bejáratnál, és nem az oktatás akadályozása a céljuk, hanem az új vezetést nem akarják beengedni. A hallgatók számos adományt kaptak, így maszk, étel, higiéniai felszerelések is érkeztek adományként, maszk és kézfertőtlenítő is bőven van készleten náluk.

