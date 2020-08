Az idei Sztárban Sztár Curtis bohóckodásáról fog szólni

Hetedik évadát indította el vasárnap a Sztárban Sztár a TV2-n. A formátum a megszokott, némi változtatással a pontozásban és a zsűri összetételében. A probléma talán éppen ez lehet, mivel az első adást megnézve, szomorúan beletörődve konstatáltuk: az elmúlt hat széria is pont ugyanilyen volt. Kritika.

Tudjuk, hogy a győztes csapaton nem érdemes változtatni, de van az a (csúcs)pont, amin túl mégis érdemes azon elgondolkodni. Ez a pillanat a Sztárban Sztárnál, úgy tűnik, most elérkezett. A forgatókönyv szinte a régi. Tizenkét celeb/ismert ember bújik bele különböző énekesek és előadóművészek bőrébe és adják elő azok egy-egy számát.

Sok mindenen múlik itt a siker. Minden évadban feltűnik néhány valóban tehetséges előadó, akiről kiderül, hogy nemcsak, hogy jó hangja van, de utánozni is zseniálisan tud esetleg. Aztán ott van a zsűri, melynek néhány tagja szakértelemmel, a többi pedig jó humorral bír, az pedig a műsor non plus ultrája, ha ez a kettő egyszerre van meg bennük. Idén Bereczki Zoltán ismét visszatért a zsűritagok közé, Papp Szabi maradt, melléjük érkezett Kökény Attila és Köllő Babett, aki Liptai Claudiát próbálná helyettesíteni.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kökény Attila (@attilakokenyofficial) által megosztott bejegyzés, Aug 30., 2020, időpont: 8:43 (PDT időzóna szerint)

A felsorolásból természetesen nem hagyhatjuk ki a műsor azon versenyzőit, akik ha énekelni nem is annyira, de bohóckodni és show-t elvinni profi szinten tudnak. Az idei évadban ez a szerep Curtisnek jutott. A rappert már az első adásban fogódzkodó nélkül hagyták azzal, hogy Csepregi Évaként kellett énekelnie. Hogy melyik ment nehezebben Curtisnek, a combcsizmás női szerep vagy az éneklés, azt döntse el mindenki maga, de az biztos, hogy az összhatás sokak retinájába beégett egy időre. Kökény Attila ennek ellenére max. pontot adott a produkcióra, mivel a korábbi évadok egyikében versenyzőként ő is megtapasztalta, milyen nehéz női előadót utánozni.

A versenyzők összetétele vegyes amúgy, a merítésben egy-két nagy névnél nem találni többet. Pálmai Anna talán érdekes választásnak tűnhet elsőre. A Katona József Színház színésznője színpadhoz szokott, nem is csoda, hogy maximális, negyven pontot kapott előadására. Az viszont, hogy jó hangja van-e, csak a későbbi adásokban derül majd ki, mivel az AK26-ból ismert Hiróként leginkább csak rappelt, de azt egyáltalán nem rosszul. A műsor szabálya az előzőekéhez képest annyiban változott, hogy a zsűri minden tagja ajándékozhat egy-egy pontot valakinek, miután már már mindenki leszerepelt. Itt ketten is egy Miss Mood nevű, élete első tévéshow-jában fellépő előadónak adták, aki így az utolsó helyről előrébb került.

Egy műsor hetedik évadában, még ha alapvetően jó műsorról is van szó, kicsit már unalmas, hogy Papp Szabi bolondozását vagy Bereczki hülyéskedését és évelődését nézzük, kiegészülve Kökény Attilával és Köllő Babettel, aki gyorsan felvette a ritmust a többiekkel. A Viasat3 műsorában megismert luxusfeleség láthatóan nagyon élvezte az első adást, valószínűleg nem ő lesz a szigorú vizsgáztató, ez a szerep megmaradt Bereczkinek, aki nem adja csuklóból a tíz pontokat, de még a nyolcasokat sem.

Öröm vagy sem, maradt tehát majdnem minden a régiben, röhögni biztos fogunk még párszor, főleg, ha Curtis sokáig bent marad és a TV2 nézettségének is jót fog tenni a jól bevált sikerrecept. Kár, hogy a reklámok nélkül is majdnem kétórás (azokkal együtt három) műsort nem lehetett rövidebbre szabni és ez az egyre több versenyző kiesése után sem fog valószínűleg változni, hiszen akkor egy előadó több dallal is készül. De nem baj, legalább addig sem a Tényeket adja a csatorna.

Kiemelt kép: Tv2