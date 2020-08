A Bosszúállók is gyászolják Fekete Párducot

Szombat reggel számoltunk be róla, hogy elhunyt Chadwick Boseman, akit a legtöbben a Fekete Párduc című filmből ismertek. A 43 éves amerikai színésznél négy éve diagnosztizáltak vastagbélrákot, mely halálát okozta.

Boseman, aki a hétszeresen is Oscar-díjra jelölt Fekete Párduc címszerepét alakította, szerepelt még többek között az Amerika Kapitány: Polgárháború és a Bosszúállók: Végtelen háború című filmekben, illetve ő alakította James Brownt a Get on Up – A James Brown sztoriban.

Az 1976-ban született Chadwick Boseman pályája kezdetén írással és rendezéssel foglalkozott, majd viszonylag gyorsan váltott és inkább színészként folytatta karrierjét. Első televíziós szerepét 2003-ban kapta, a Harmadik műszak című sorozat egyik epizódjában.

A színész nem szerette volna, hogy betegsége a kelleténél jobban befolyásolja az életét, ezért az eémúlt években is aktívan dolgozott. Néhány hónappal ezelőtt lehetett olvasni róla, hogy titokban feleségül vette barátnőjét, Taylor Simone-t, akivel több éve együtt voltak már.

Boseman magánügyként kezelte betegségét, így kollégáit, többek között a Bosszúállók szereplőit is sokkolta a színész halálhíre.

Teljesen le vagyok sújtva. Ez több mint szívszorító. Chadwick különleges volt. Egy igazán eredeti valaki. Mélyen elkötelezett és állandóan kíváncsi művész volt. Kevés előadó rendelkezik ilyen erővel és sokoldalúsággal. Annyi csodálatos munka maradt még, amit létrehozhatott volna. Végtelenül hálás vagyok a barátságunkért. Gondolataim és imáim a családjával vannak. Nyugodj békében, király

– írta az Instagramon Chris Evans.

Chris Hemsworth úgy búcsúzott, hogy Boseman volt egyik legkedvesebb és legőszintébb ember, akivel valaha találkozott, míg Mark Ruffalo szerint az idei év még sokkal tragikusabb lett a színész elvesztésével.

Micsoda ember és milyen hatalmas tehetség. Testvér, minden idők legnagyobbjai közé tartoztál és a nagyságod csak a kezdet volt.

Jeremy Renner szerint Chadwick Boseman maga volt az inspiráció, nagy és kedves szívű harcos, akit sosem fog elfelejteni.

