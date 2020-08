Meghalt Chadwick Boseman, a Fekete Párduc sztárja

43 éves volt.

Meghalt Chadwick Boseman amerikai színész.

Leginkább a Fekete párduc címszerepéről volt ismert, a Marvel hét kategóriában Oscar-díjra jelölt szuperhősös mozifilmjében ő alakította T’Challát, azaz a Fekete Párducot; de láthattuk az Amerika Kapitány: Polgárháborúban és a Bosszúállók: Végtelen háborúban valamint ő alakította James Brownt a Get on Up – A James Brown sztori című filmben.

Halálát vastagbélrák okozta, a betegséget négy éve diagnosztizáltak nála.

Kiemelt kép: Sarah Morris / Getty