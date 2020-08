Emberré vált egerek mindennapjait is nézhetjük a világ egyik legfurább múzeumában

Gördeszkázó, nyaraló és kávézó egerek, furán felöltözött mókushölgyek és legendás lények.

Az Egyesült Államok és Kanada között húzódó Nagy-tavak, illetve az azokat körülvevő városok minden évben tömegeket vonzzák, vannak azonban, akik nem kizárólag a hatalmas víztömeg és a pihenési lehetőségek, hanem a környék furcsa látványosságai miatt érkeznek – ezek közé csatlakozott idén a Michigan állambeli Mackinaw City egy aprócska intézménye, a The Wacky Taxidermy & Miniatures Museum, ami nevéhez hűen diorámákkal, illetve furcsán kitömött állatokkal várja a látogatókat.

A több mint hatvan életképet bemutató kiállításon egerek, mókusok, mosómedvék tűnnek fel, olyan helyzetekben, amelyeket emberektől várnánk – egy kávézó teraszán üldögélnek, gördeszkáznak, vagy Mackinaw City hídja mellett turistáskodnak:

A Howey házaspár által alapított és fenntartott, többek közt egy tetoválószalon, egy mozi, illetve egy szépségszalon kicsinyített mását is bemutató hely ennél persze jóval messzebbre is elrugaszkodik a valóságtól, így a törpévé vált egér mellett akár vára támadó sárkánnyal a harcot felvevő kisállatokkal, vagy épp legendák övezte szörnyetegekkel is találkozhatunk, így az Izlandon, illetve Észak-Amerikában emlegetett, bundát növesztett pisztránggal, az osztrák és bajor alpesi erdőkben felbukkanó, legtöbbször nyúlfejjel, mókustesttel, illetve egy őz szarvaival ábrázolt wolpertingerrel.

