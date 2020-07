Film nélküli dalt készített a VAN filmzenekar Jakab Juli főszereplésével – klippremier

A VAN filmzenekar 2014-ben alakult a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című film „hozadékaként”, majd a 2018-as Rossz versek világának is elengedhetetlen részét képezték. Időközben kiderült, hogy a filmekhez írt dalok önmagukban is megállják a helyüket: a zenekar a tavalyi évben is számos sikeres koncertet adott és két videóklippel is előálltak; sokan voltak kíváncsiak rájuk az A38-on, a Kobuci Kertben, a Pontoonon, a Margó fesztiválon és az Ördögkatlanon is.

Régóta szeretnénk filmtől függetlenül is, önálló zenekarként bemutatkozni. Nem titok, hogy a Rossz versek dalai közül több már a film előtt íródott, szóval mindig is voltak külön útjaink zenekarként, csak eddig még nem mutattuk meg. Többek között ezért is nagyon fontos nekünk ez a kislemez

– mondta el Reisz Gábor, a fent említett két film rendezője, a zenekar tagja.

Szendrey-Nagy Olivér, a zenekar énekese így fogalmazott: „A dalok alapját már a járvány előtt megírta Gábor és meg is próbáltuk kidolgozni meg felvenni a karanténban külön-külön, de arra a következtetésre jutottunk, hogy a Csúcs Büfé jutalomsörei és persze a tényleges közös zenélés nélkül ez nem fog sikerülni. Nekem ez a lemez az első olyan élményem a zenekarral, amikor nemcsak ráénekelek kész felvételekre, hanem ott vagyok azok megszületésénél is.

Nagyon jó azt érezni, hogy egyre jobb dolgokat tudunk csinálni közösen. A dalok meg szerintem olyanok, hogy ha nem én énekelnék, akkor azt hiszem, hogy irigykednék kicsit, hogy valakik ilyet írnak, ilyet énekelnek. Persze ezt senkinek nem merném elmondani.

Az augusztusra várható kislemez címe EZ, amelyről elsőként a Szőke lettél című dal debütál, a hozzá készült klip főszerepében Jakab Julival és a zenekar tagjaival. A videót – ahogy korábban is – Becsey Kristóf operatőrrel közösen készítette a zenekar.

A videó forgatásán volt egy olyan feladat, hogy sírnunk kellett. A forgatási napot megelőzően nekem volt a legnagyobb szám, hogy ez biztos fog menni. Természetesen csak nekem nem sikerült, pedig előtte hosszan videókat néztem a Liverpool bajnoki sikeréről, jeleneteket a Rocky-ból

– mesélte Szendrey-Nagy a klipről.

A zenekar szerint a Szőke lettél első hallásra egy erőteljes, sértett nyavalygásnak hathat, a fokozatosan előbukkanó önirónia azonban felülírja az egészet.

Reisz Gábor ezt mondta: „Sok olyan dal van, aminek a szövegével meg kell küzdenem, néha hónapokon át vergődöm rajtuk. Ebben az esetben viszont egy slukkra, pár óra alatt megvolt a szöveg. Ahogy benne is van, ez a dal nekem két évet jelent. Két olyan évet, aminek a végén az ember megáll és belátja, hogy mekkora barom.”

A kislemez az NKA támogatásával készül, a lemezbemutató koncert várhatóan ősszel lesz. A dalt a Spotify-on, Apple Music-on, Deezeren itt lehet elérni.

Kiemelt kép: Vajda Réka