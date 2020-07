Jude Law lehet az új Hook kapitány

A Dzsungel könyve sikere óta a Disney teljesen ráállt az önkizsákmányolásra és évről évre szállítja saját klasszikus rajzfilmjeinek élőszereplős adaptációját. A jelenség mögött persze nem valamiféle ördögi terv áll a gyerekkorunk romba döntésére, pusztán az, hogy anyagilag ez sokkal biztosabban megtérül a stúdiónak, mint az új karakterek és brandek befuttatása a nulláról.

A Disney tényleg romba akarja dönteni a gyerekkorunkat? Futószalagon jönnek a klasszikus rajzfilmek élőszereplős feldolgozásai. És addig ez egész biztosan így is marad, amíg ennyire megéri stúdiónak.

Nincs tehát abban semmi meglepő, hogy készül a Pán Péter élőszereplős változata is. J. M. Barrie figurájának máig legsikeresebb verziója a Disney 1953-as rajzfilmje, bár azóta más stúdiók is próbálkoztak a megfilmesítéssel, ezek nem teljesítettek túl jól a pénztáraknál (a leghíresebb talán Spielberg Hookja, a legutóbbi pedig a 2015-ös Pán). Most a Disney is megcsinálja a maga Pán Péterét, a Variety információi szerint pedig Jude Law tárgyalásban van Hook eljátszására. Ha ez összejön, a brit színész Dustin Hoffman, Jason Isacs és Garett Hedlund nyomdokaiba lép a kalózkapitány szerepében. A lap szerint a filmet nem a Disney Plusra, hanem a mozibemutatóra szánják.

Kiemelt kép: Rich Polk/Getty Images/ IMDb/AFP