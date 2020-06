Klem Viktor a Mintaapák-ügyről: Magatartásból egyest kaptam

Miután Szabó Kimmel Tamás és Kovács Patrícia bejelentette távozását a Mintaapákból, majd a csatorna közleményben hozta nyilvánosságra, Klem Viktor is kikerül a sorozatból, éspedig Szabó Kimmel Tamással együtt

emberi és magatartásbeli problémák miatt,

Klem most Facebook-oldalán reagált a hírre, némi éllel idézve fel, hogy bizony, az iskolában sem volt jeles magatartásból sosem.

A tv2 sajtóközleményéből megtudtuk: magatartásból egyest kaptam. Sajnos ez a suliban is így volt zömében, de újra és újra igyekszem jó fiú lenni. Év végére ráhajtok a kettesre, megígérem. Egyéb kommentárt ehhez nem szeretnék fűzni, mert azzal megint kiérdemelnék egy nagy büdös egyest

– írta. A TV2 vádjaira néhány órával ezelőtt Szabó Kimmel Tamás is reagált.

A következő bejegyzés kiegészítés és változtatás nélkül közölhető!Tisztelt nézők, barátaim és mindenki!A Mintaapák… Közzétette: Klem Viktor Official – 2020. június 8., hétfő

A sorozatnál nagyon erős a mozgolódás az utóbbi időben. Ahogy arról beszámoltunk, a Mintaapák néhány héttel ezelőtt új showrunnert igazolt Gát György személyében, ám ő végül alig pár napig maradt a posztján, majd bejelentették, Fenyő Iván távozik a sorozatból, helyét Kamarás Iván veszi át. Ezt követően Szabó Kimmel Tamás tegnap, Kovács Patrícia ma reggel jelentette be, hogy ők is elhagyják a fedélzetet, majd megérkezett a TV2 közleménye Klem távozásáról és a szállóigévé vált magatartási problémákról, amire azóta Szabó Kimmel és most már Klem is reagált.

Kiemelt kép: TV2