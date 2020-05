A filmforgalmazók minden reménye az erős őszben van

Március 16. óta zárva tartanak a mozik, színházak és egyéb zárt szórakozó egységek. Május 18-án Budapesten is feloldották a kijárási korlátozásokat, tele van a város az otthonukból kiszabadult emberekkel. A teraszos helyiségek már nyitva állnak, és szűk másfél héten belül elvileg már a zárt helyek is megnyithatnak, két héttel követve vidéki társaikat. Hogy mi van a mozikkal, arról néhány napja ebben a cikkben írtunk részletesen, most a forgalmazókat kérdeztük, ők hogy látják a helyzetet.