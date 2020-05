Átírta a koronavírus a filmakadémia szabályait, az Oscar-gála lehet a következő áldozat

A koronavírus-járvány sok más mellett a filmipart is két vállra fektette tavasszal, és ugyan most már elkezdett éledezni a tetszhalálból, a járvány következményei még hosszú ideig érezhetőek lesznek az iparágban. Igaz ez az összes díjkiosztóra és fesztiválra is: többet elhalasztottak, és nemcsak azokat, amelyek ebbe a pár hónapba estek bele, hanem a jövő évi naptárt is módosítani kell. Már áprilisban módosítani kellett az Oscar-díjak és a Golden Globe kritériumain, most pedig a legújabb fejlemény az, hogy lapinformációk szerint el is halasztják a jövő februári Oscar-gálát.

Az már így is biztos, hogy a 2021-es díjkiosztó halasztás nélkül is rendhagyó lesz számos szempontból. Elsőként azt a szabályt változtatták meg, hogy eltörölték a díjra nevezhető filmek moziban való vetítésére vonatkozó minimális időhatárt, elég hozzá annyi, hogy március 15-től kezdve ki volt tűzve a bemutató dátuma. Ez később úgy módosult, hogy azok a filmek is nevezhetők, amelyeket csak streaming oldalon vagy videómegosztón mutattak be, és csak a járvány miatt nem kerülhettek a mozikba. Ez a szabály egészen addig lesz érvényben, amíg be nem indulnak újra a vetítések a mozikban. Az is módosult, hogy míg korábban az amerikai filmeknek legalább egy hétig kellett futniuk a Los Angeles-i mozikban, most más amerikai nagyvárosokban is elegendő lesz ez, ha már újra működnek a mozik.

A filmakadémia most a kategóriákon is változtatott, bár ezt nem közvetlenül a járvány miatt: a hangkeverés (sound mixing) és a hangvágás (sound editing) kategóriákat összevonják, ezzel 24-ről 23-ra csökkent a díjkategóriák száma; illetve ezentúl a filmakadémia összes tagja szavazhat már a legjobb nemzetközi film jelöltjeiről az első körben is (eddig csak az ötre szűkített lista alapján szavaztak az utolsó körben), míg a legjobb eredeti filmzenéért csak olyan film nevezhető, melynek zenéjében legalább 60 százaléknyi az eredeti filmzene.

Most pedig a Variety arról számolt be, a díjátadót is halaszthatják: erről ugyan még nincs hivatalos bejelentés, de nagyon valószínű, hogy a jövő évi Oscar-díjátadót nem az eredetileg kitűzött időpontban, 2021. február 28-án rendezik majd. A filmakadémia egyelőre nem nyilatkozik az ügyben, és azt se tudni, halasztás esetén vajon módosul-e a nevezési határidő. „Lehetetlen megmondani, milyen lesz a filmipar helyzete addigra. Szeretnénk megünnepelni a filmet, de egyelőre nem tudjuk, milyen formában” – mondta David Rubin, a filmakadémia elnöke. Azt sem tudni, pontosan mi indokolja a döntést, hiszen jelenleg megbecsülni se lehet, mekkora veszélyt jelent jövő februárban a koronavírus, de a Sky tudni véli, hogy többen attól tartanak, egy esetleges virtuális gála megfosztaná az eseményt a megszokott csillogástól és sztárfelvonulástól.

Az Oscar-gálát a 93 éves fennállása alatt eddig háromszor halasztották el: az 1938-as Los Angeles-i árvíz miatt egy héttel tolták el a díjkiosztót; 1968-ban Martin Luther King meggyilkolása miatt két nappal később rendezték meg, míg 1981-ben pedig 24 órával halasztották el az eseményt a Ronald Reagan elnök ellen megkísérelt merénylet miatt.

Kiemelt kép: Richard Harbaugh – Handout /A.M.P.A.S. /Getty Images