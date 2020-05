A Netflix visszaáll a koronavírus előtti rendszerre

A Netflix is lecsapott a Briliáns barátnőm szerzőjére

Márciusban az Európai Unió arra kérte az internetes tartalomszolgáltatókat, így a Netflixet és a YouTube-ot is, hogy korlátozzák a szolgáltatásaikon folyó adatmennyiséget a szélessávú internethálózatok terheltsége miatt. Erre azért volt szükség, mert a koronavírusos járvány miatt otthonaikba vonult felhasználók a szokásosnál sokkal több tartalmat kezdtek el fogyasztani, emellett pedig a netes kapcsolattartás módjai is népszerűbbé váltak, a digitális oktatásról nem is beszélve.

Egyre több helyen vezetnek már ne lazításokat, és úgy tűnik, a Netflixnek sem kell visszafognia magát. Az Android Central beszámolója szerint

Európában ismét nézhetővé válnak az akár 4K HDR minőségű videók is, 15Mb/s sebesség mellett.

A járvány idején az eredeti 15 Mb/s bitsebességet 7,62 Mb/s-ra korlátozták, ami a 4K adatforgalom biztosításához szükséges minimális sebesség. Nem minden európai országban lesz rögtön érzékelhető a javulás, lehet kis idő kell, míg a magyarok is tapasztalhatják.

A Netflix mellett az Apple, az Amazon és a YouTube is korlátozta saját streamingszolgáltatási minőségét Európában. Az Apple TV+ április végén állt vissza a régi minőségre.

