Házimozi: Ilyen egy tökéletes western

Daniel Day-Lewis és a Vérző olaj kiállta az idő próbáját. A film még mindig egy tanulságos történet a kapzsiságról, vallásról, valamint a kapitalizmus természetéről.

Persze a címben szereplő kijelentés elég bátor, és biztos, hogy nem mindenkinek lesz a kedvenc két és fél órája a Vérző olaj (There Will Be Blood), de Paul Thomas Anderson 2007-es filmje még mindig beférhet a 21. század legfontosabb filmjei közé.

Daniel Day-Lewis nem tartozik azon színészek közé, akik agyonhasználják az arcukat – főleg az utóbbi években, mióta állítása szerint visszavonult a filmezéstől –, viszont ha valamihez a nevét adja, arra érdemes odafigyelni.

A Vérző olajért Oscar-díjat is kapott: neki, illetve az operatőrnek, Robert Elswitnek sikerült díjra váltania azt a nyolc jelölést, ami a filmnek járt a 2008-as gálán. A történet a 19. század végén, a 20. század elején játszódik, mikor Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis), egy mindenre elszánt ezüst- és aranybányász egy olajfúró céget alapít, és a fiával Los Angeles mellett telepednek le, hogy a megvásárolt földből kinyerjék a folyékony aranyat.

A helyi keresztény közösség vezetője, Eli (Paul Dano) – aki a megvásárolt föld tulajdonosának fia is – egyből látja a kapzsiságot Plainview szemében, de ez nem azt jelenti, hogy ő bármivel is jobb lenne.

A mohóság, a képmutatás története ez, ami görbetükröt tart az amerikai kapitalizmus elé is, hogy a fejlődés építhet és pusztíthat egyszerre, valamint hogy az örök versenyszellem teljesen felemésztheti az embert.

A család helyett könnyedén választják a sikert és a pénzt a szereplők, de csak üresség marad bennük. A színészi játék, az indusztriális zene (a Radiohead gitárosáé, Jonny Greenwoodé a kredit) és a képi világ egyszerűen fantasztikus, és majd’ 15 év után is ugyanolyan meggyőző a Vérző olaj. Nem kezdte ki az idő vasfoga.

A Vérző olaj című filmet az HBO GO oldalán is meg lehet nézni.