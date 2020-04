A BBC karanténba helyezett színészekkel és stábbal indítaná újra a forgatásokat

A nézők lassan belefáradnak a videokonferenciának kinéző műsorokba.

Nagy-Britanniában is március közepén állt le az élet a járvány miatt, többek között a filmes forgatásokat is fel kellett függeszteni a terjedés lassítása érdekében. A BBC-nél azonban már azon gondolkodnak, hogyan indíthatnák újra a munkálatokat akkor is, ha nem oldják fel a korlátozásokat egyhamar az országban.

Piers Wenger, a tévé tartalomgyártási fejese beszélt erről egy virtuálisan megrendezett konferencián. Szerinte a radikálisnak tűnő módszer az lehetne, hogy a színészeket és a stábokat karanténba helyezik, így a lappangási idő elmúltával tudnak egy térben dolgozni. Tisztában van vele, hogy a sztároknak így többet jóval többet kellene fizetniük, de nem nagyon lát más rövid távú lehetőséget az újraindulásra. Márpedig enélkül hamarosan a nézők számára is érezhető kiesések lesznek a közkedvelt műsorokban, mint például az évtizedek óta futó EastEnders.

Az olyan tehetségkutató műsoroknál, mint az őszre tervezett Strictly Come Dancing pedig nem hívnának közönséget a stúdióba, a versenyzőket pedig a stábbal együtt izolálnák a forgatások alatt. Wenger szerint egyre nő az emberek igénye a hagyományos, látványos műsorokra, mert kezd elmúlni a kezdeti varázsa annak, hogy mind együtt vagyunk ebben a helyzetben, így lassan rá fognak unni a Zoom-konferenciának kinéző műsorokra.

Kiemelt kép: Daniel Leal-Olivas/AFP