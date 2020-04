Baby Yodából sosem elég, kapunk is még belőle két évadot

Még a második sem jött ki, de már bejelentették a harmadik évadot a The Mandalorianből. A sorozat második évadja ez év októberében érkezik majd, de már elkezdték a harmadik előkészítését is – tudta meg a Variety. Jon Favreau már egy ideje írja a forgatókönyvet, miközben a művészeti részleg Doug Chiang kreatív igazgató vezetésével a koncepción dolgozik, mi több, már a látványtervek is készülnek. A második évad munkálatait csak néhány hete fejezték be, a sorozatnak szerencséje volt: épp sikerült végezniük a gyártással március elejére, így a koronavírus miatti lezárások már nem érintették.

Az első évad végén a főhős és Baby Yoda épp útnak indult megkeresni utóbbi otthonát, és bár a második évad eseményeiről még nem hoztak nyilvánosságra semmit, annyit a sorozat rosszfiúját alakító Giancarlo Esposito elhintett, hogy pallossuhogtatás nyilvánvalóan lesz a folytatásban is. Az első évad hatalmas siker volt, a sorozat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Disney+ rövid idő alatt eljusson az 50 millió feliratkozóig.

A The Mandalorian mellett készülnek még további történetek is a Star Wars világából, egy Obi-Wan Kenobi körül forgó sztori Ewan McGregorral, és egy másik projekt Diego Luna, Stellan Skarsgard és Kyle Soller szereplésével, mely Cassian Andorról szól majd.

Kiemelt kép: Disney+