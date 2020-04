Röhrig Géza mentősként segít a New York-i koronavírusosokon

A New York-ban élő Röhrig Gézával beszélgetett hétfőn Nyáry Krisztián a Facebook-oldalán. A koronavírus-járvány gócpontjában tartózkodó Röhrig elmondta, hogy bár hét éve nem mentőzött, főnöke kérésére önkéntesként segít a koronavírusos betegek ellátásában.

Összesen 100 000 ilyen fickó van, mint én, ami azt jelenti, hogy majdnem minden eddig tesztelt fertőzöttre jut egy önkéntes, ami azért elég jó. Azt kell mondjam, hogy New York-ból ez a legjobbat hozza ki […] Ez egy gyönyörű tapasztalat azért, hogy ezek a meglazult kötőszövetek a társadalomban, a kölcsönös segítségnyújtás és a szolidaritás ilyenkor valahogy életre kel mindenkiben

– mondta.

Röhrig sok éve végzett munkájáról, a zsidó közösségben végzett rituális halottmosdatásról is beszélt, melyet nem mindenhol engedélyeznek már.

Marylandben és bizonyos területeken már egyrészt a rabbinikus döntés is az volt, másrészt pedig közegészségügyi okokból sem engedélyezik ezt már. Most New York-ban még a rituális muzulmán, illetve zsidó halottmosdatást még engedélyezik, nyilván sokkal komolyabb körültekintéssel