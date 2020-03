A jót is kihozza az emberekből a koronavírus-krízis

Bár feszültséget, indulatokat szül a koronavírus miatti szorongás és frusztráció, és vannak, akik megtévesztéssel, csalással és csúcsra járatott önzéssel reagálnak a helyzetre, sorakoznak azért ellenpéldák is, amelyek némiképp helyrebillentik a hitünket az emberiségben. Ezekből gyűjtöttünk össze néhányat.

Tart az országos veszélyhelyzet, egyre szigorodnak a járványügyi szabályok, amelyek a vírus terjedését ugyan remélhetőleg tényleg lelassítják, viszont sokakat hoznak nehéz helyzetbe: egész iparágak rendültek meg, bevételek nullázódtak le. Hogy mekkora a baj, azt a kormány gazdaságvédelmi intézkedései is jól illusztrálják. Arról pedig, hogy a kulturális szektorban miként húzta ki sokak lába alól a talajt a kényszerű bezárkózás, hosszú cikkben beszéltek az érintettek.

„Az egyetemistákért aggódunk? Könyörgöm, én meg éhen fogok halni!” Rengeteg pénztől esnek el a kulturális és szórakoztató szektor dolgozói. Sokan a teljes bevételüktől. Senki nem tudja, meddig tarthat ez az időszak.

A borús képet azonban némiképp árnyalja, hogy a bajba kerültek megszólalásával nagyjából egy időben kezdtek feltűnni a segítő szándékú megnyilvánulások is – az egyik mindjárt az említett cikk hatására futott be a postaládámba. A levélíró az iránt érdeklődött, hogy összekötném-e a cikk egyik megszólalójával, aki azt nyilatkozta, hogy fiatal táncos lévén most munka nélkül maradt, és nem tudja kifizetni az albérletét.

Épp utazom, a lakásomban egy barátom lakik, de van hely egy-két embernek még, felajánlanám neki

– így a levélíró, ami önmagában is szép példa a krízisben fellángoló emberségre, de a legszebb, hogy a dologból végül azért nem lett semmi, mert az illető nyilatkozónak közben más irányból is érkezett segítség.

Hálisten kaptam haladékot a fizetéssel, és csak a felét kell majd fizetnem

– jött a válasz. Az elengedett vagy csökkentett albérleti díjakról egyébként több helyütt hallani, az otthonomhoz legközelebbi kisbolt pénztárosa is azt meséli, hogy alacsonyabb bérleti díjat kért tőle a lakás tulaja. Mások a kollégiumból kiköltözni kényszerült egyetemisták lakhatását igyekeznek megszervezni, de a turizmus leállásával vendég nélkül maradt airbnb-lakások tulajdonosai közül is van, aki jótékony célra ajánlotta fel a lakásait.

Sziasztok – rövid update – bár sok jelentkező volt, szerencsére eddig mindenkinél megoldódott a lakhatás, szóval kérlek… Közzétette: Adam Pinter – 2020. március 17., kedd

Az egészségügyben dolgozók segítésére egyébként kezdeményezések egész sora indult, a gesztusértékű nyilvános köszönetek, főhajtások, mémek és az Olaszország és Spanyolország mintájára indult „tapsoljuk meg őket” elnevezésű kezdeményezés mellett sokan egészen egyszerű oldalról fogták meg a helyzetet: a példátlan hajtásban dolgozó egészségügyi dolgozóknak cégek és magánszemélyek sora küld rendszeresen hideg- és meleg ételt egyaránt. Jókuti András gasztroblogger és Keve Márton séf #etesdadokit jelszóval hirdetett kampányt, melyben bárki, akinek belefér, ételt küldhet a leterhelt intézmények dolgozóinak, a lehetőséggel élnek hírességek és hétköznapi emberek egyaránt.

Azok is megtalálták a módját a segítségnek, akik nem tudnak nagy anyagi gesztusokat tenni: tele van a Facebook olyan posztokkal, melyben időseknek ajánlják fel fiatalok, hogy bevásárolnak nekik, kiváltják a gyógyszereiket, és így tovább – néha ezt maguk az egyébként is leterhelt élelmiszerbolti dolgozók ajánlják fel.

A párom hallotta a helyi kisboltban, hogy egy idős hölgy beszélget egy eladóval, és a végén az eladó megadta a telefonszámát a néninek, hogy ne járkáljon, inkább hívja őt, és bevásárol neki

– nyilatkozta lapunknak egy olvasónk. A rengeteg ingyenes online kulturális esemény, koncert, edzéstartás és oktatás mellett arra is van példa, hogy a megrendelő ragaszkodik ahhoz, hogy az online megtartott óráért is fizethessen. Budapest egyik belvárosi kerületével együttműködő olvasónk például arról számol be, hogy míg ő maga már lemondott a bevételről, az önkormányzat ragaszkodik hozzá, hogy megoldást találjanak.

Az önkormányzat pár hónapja rendel tőlem workshopokat, ami értelemszerűen borult most, és már pont elengedtem, hogy akkor nekem se lesz most bevételem hónapokig, amikor a lemondás másnapján írt a szervező: forgassuk le videóban, szerez rá pénzt. El se hittem elsőre

– meséli olvasónk. A digitális oktatási rendre átállni kényszerülő diákok dolga sem könnyű, akkor sem, ha megvan minden eszköz, azoknak pedig, akiknek nincsenek otthon digitális eszközeik, szinte lehetetlen. Nekik is sokan akarnak segíteni használaton kívüli, de működő eszközök felajánlásával.

Szeretném felajánlani szeretett laptopomat egy iskolásnak, akinek most otthonról kell tanulnia, de a családja nem engedheti meg magának a szükséges eszközök megvásárlását. Sokéves gép, már nem egy villám, de mindig nagyon vigyáztam rá, jó állapotú, és a célnak szerintem tökéletesen megfelel.☺️ Két egyetemet is kiszolgált, még egy kis suli meg se kottyan neki

– írja egy felhasználó, aki kevesebb mint egy óra alatt talált is gazdát a gépnek.

UPDATE: Meg is van az új gazdája! 😊Kedves – főként az oktatásban dolgozó – ismerőseim! A segítségeteket… Közzétette: Leipold Kolos – 2020. március 17., kedd

A bezártság, a bizonytalanság és az abból fakadó szorongás is nehezíti az egyébként sem könnyű helyzetet, ebben egy sor pszichológus, mediátor, mentálhigiénés szakember kínál segítséget önkéntesen és ingyen többek között ezen és ezen az oldalon. Telefonon vagy online tanácsadásukkal azoknak szeretnének segíteni, akik a mostani krízishelyzetben erősen szoronganak vagy testi tüneteik vannak emiatt, illetve akiknek szükségük van némi iránymutatásra abban, miként alakítsanak ki egy mindenki számára működő, feszültségmentes közeget az otthoni munka és tanulás idejére.

A járványveszély megnehezíti sok segítő szervezet munkáját is, hisz az üzemszerű működés adománygyűjtő rendezvényekkel jár, amelyekre most nincs lehetőség. Így sokan a hajléktalan emberek, a gazdátlan állatok megsegítésére alakult szervezeteknek igyekeznek segíteni pénzadománnyal vagy élelmiszerrel. Egyik olvasónk arról számolt be, hogy az elmaradt előadások miatt nehéz helyzetbe került cirkusztársulatok állatainak etetésére is gondoltak.

Alapból nem szeretjük az állatos cirkuszokat, de nehogy már a bevételkiesés rajtuk csapódjon le. Szóval épp úton vagyunk, zöldség-gyümölcsöt viszünk a Kecskeméten ragadt cirkusz állatainak

– írja olvasónk, majd hozzáteszi:

Ja, és ezt a nagybani piacon mind ingyen adták.

Az összefogás, az emberség és a szolidaritás, egyébként nem csak a filantrópia eszméje miatt fontos: számtalan történelmi tapasztalat azt mutatja, sokat segít a krízishelyzetekből való kilábalásban.