Csúszik az Ázsia Expressz harmadik évada

A Sorozatwiki Fischer Gáborral, a TV2 Csoport programigazgatójával készített interjút, amiből kiderül, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel átütemezik a forgatást.

A TV2 felelősségteljes társaságként elsődleges fontosságúnak tartja a kollégái és a produkcióban közreműködők egészségének védelmét, ezért a nemzetközi helyzetre való tekintettel későbbre halasztja az Ázsia Expressz forgatását

– nyilatkozta Fischer.

A programigazgató továbbá azt is elmondta, hogy egy saját fejlesztésű, heti fikciós sorozattal is készülnek, ami elsőre A mi kis falunk sikereit hivatott követni. A vidéki életet bemutató Egyszer volt Budán Bödör Gáspár című sorozatban Stohl András, Stefanovics Angéla és Szirtes Ági is játszik majd.

Kiemelt kép: TV2