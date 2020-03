Máté Gábor ma már csak feltételesen támogatná Eszenyi Enikő kinevezését

„Nem kívánok részt venni ebben a lincselésben. A színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját, de fontos hangsúlyoznom – ahogyan korábban többször is tettem már –, hogy az erőszak, a hatalommal való visszaélés minden formáját elítélem” – mondta el Máté Gábor az ATV Híradónak, azokra a kérdésekre válaszul, amit a tévé minden, Eszenyi Enikőt támogató színházigazgatónak, intézményvezetőnek elküldött. A Katona József Színház igazgatója kiemelte, hogy a támogatása a szakmai barátságon túl Eszenyi eredményességének szólt. Szerinte a sajtóban megjelent problémákról lehet beszélni, ezt semmilyen színházi szabály nem tiltja.

Nyilván, ha Eszenyi Enikő most gyűjtene ajánlásokat, arra kérném, hogy először is teremtsen tiszta helyzetet a személyével kapcsolatban, és az eredménytől tenném függővé támogatásomat

– tette hozzá Máté Gábor.

Az ATV-nek Upor László, a Színház-és Filmművészeti Egyetem rektorhelyettese is válaszolt, szerinte az egyetemnek fontos támogatnia a mindenkori színházigazgató törekvéseit: „A Vígszínház belső működéséről keveset tudok, a színházi gyakorlatokról eddig negatív visszajelzést nem kaptunk. Ha a mostani vádak igaznak bizonyulnának, természetesen el kellene gondolkodnunk azon, hogy a hallgatóknak megfelelő-e a vígszínházi légkör” – tette hozzá. Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója már korábban reagált, levelében azt írva, nem vonja kétségbe a vádakkal előálló művészek történeteit, ugyanakkor szerinte azok a kérdések is érvényesek, amelyek azt firtatják, miért csak most szólaltak meg a nyilatkozók, továbbá azt is mondta, szerinte az is fontos, hogy a Vígszínház előadásai 97 százalékos nézettséggel futnak: „Sok minden hozzátartozik egy színházigazgató alkalmasságának megítéléséhez. A hatalommal való visszaélés elutasítása mellett ez a meggyőző nézettség az egyik legfontosabb szempont.”

Kiemelt kép: Marjai János/24.hu