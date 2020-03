Kampány indult a koronavírus miatt veszélybe került vendéglátóhelyek megmentésére

A mentsd meg az éttermet címszóval futó kampányt nemigen kell magyarázni.

Mivel a koronavírus miatti tiltások számos egyéb iparág mellett a vendéglátóipart is érzékenyen érintik, így kisebbfajta közösségi kampány indult a vendég nélkül maradt vendéglátóhelyek megsegítésére. A #mentsdmegazéttermet címkével posztolt felhívás lényege, hogy amíg nem lehet étterembe, kávézóba járni, addig az ajándékutalványok vásárlásával segíthet kedvenc helyének, aki megteheti. Az ötlet Jókuti Andrástól, a Világevő blog szerzőjétől származik, és már elkezdtek csatlakozni hozzá helyek. No meg persze elkezdtek ellendrukkerek is gyűlni, de ez így volt már a #neváltsdvissza kezdeményezésnél is, amivel a színházak megsegítésére buzdítottak.

Ebben a csoportban jelezhetik az éttermek, ha van náluk ilyenre lehetőség:https://www.facebook.com/groups/228462151666574/?ref=share#mentsdmegazettermet Közzétette: Világevő – 2020. március 15., vasárnap

Kiemelt képünkön egy, a járványügyi szabályok nyomán bezárt osztrák étterem. Fotó: Johann Schwarz/SEPA.Media /Getty Images