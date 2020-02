Meghalt a hetvenes években futó MASH egyik alkotója

Gene Reynolds 96 éves korában hunyt el – írja a Variety. A filmes legismertebb munkája a hetvenes és nyolcvanas években futó MASH című sorozat volt, ami az 1950-es években játszódott, és egy Koreában felálított hadikórház mindennapjait mutatta be. 1993-tól Reynolds volt az elnöke a hollywoodi rendezők céhének pár évig, és a szervezet is jelentette be a halálhírt.

A rendező, író és producer összesen hat Emmy-díjat nyert: egyet még a hatvanas években a Room 222 című sorozatával, hármat a háborúellenes, fekete humorral dolgozó, 11 évig futó MASH-sel és kettőt a Lou Grant című sorozattal, amiben Ed Asner alakította egy Los Angeles-i lap főszerkesztőjét. Utóbbi produkció három Golden Globe-ot is kapott.

A rendezők egyesülete közleményükben hosszan taglalta, hogy a clevelandi születésű Reynolds mennyit tett az egyesületért, és milyen fontos munkát végzett elnökként. 1923-ban születt, és gyerekkorában a színészettel próbálkozott, első szerepét 1934-ben kapta. Később is több produkcióban játszott, de rendező akart lenni. Gene Reynolds 1954-ben kapta első munkáját a kamera másik oldalán, a Tales of Wells Fargo című sorozatban rendezett pár részt. A kilencvenes évektől már csak dokumentumfilmekben tűnt fel.

Kiemelt kép: Frederick M. Brown/Getty Images