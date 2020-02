Meghalt Andy Gill, a Gang of Four gitárosa

A nagy hatású brit zenész 64 éves volt, a halálát rövid légúti betegség okozta.

A leedsi Gang of Four a brit posztpunk egyik legfontosabb zenekara volt, Andy Gill jellegzetes, szaggatott gitárjátékát pedig az együttes egyik legfőbb sajátosságának tartották. Az első lemezét 1979-ben megjelentető Gang of Four négy album után feloszlott, de 1987-ben tíz évre újjáalakult, majd miután 2004-ben a független gitárszcénában egyre nyilvánvalóbb volt az együttes hatása, ismét újjászervezték a zenekart.

A Gang of Four olyan zenekarokra volt hatással, mint a Red Hot Chili Peppers, melynek az első albumának maga Gill volt a producere, de az R.E.M. és a Nirvana is hivatkozott az együttesre, majd a kétezres évek közepének posztpunk-revivalje idején a Franz Ferdinand, a Bloc Party vagy a Rapture is. Gill producerként továbbá dolgozott még a Killing Joke, a Therapy?, a Futureheads és a Bis lemezein is. Halálhírét a Gang of Four a Twitteren tette közzé szombaton.

