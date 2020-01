Mészáros Lőrinc bizalmi embere kapta meg a Rádió1-et

Tulajdonost váltott a korábban Andy Vajna kormánybiztos érdekeltségében lévő Rádió 1 és a Best FM. A Media1 információi szerint Schmidt Zoltán, Mészáros Lőrinc egyik bizalmi embere lett a tulajdonosa a Radio Holding Kft.-nek. Ezt támasztja alá, hogy az Igazságügyi Minisztérium céginformációs rendszerében látható változásbejegyzés már folyamatban lévőként szerepel a Radio Holding Kft. adatainál.

A BEST FM is egy, a Mészáros bizalmi körébe tartozó emberek egyikéhez, a Mészáros&Mészáros Kft. ügyvezetőjeként ismert Halmi Tamáshoz került. A lap azt írja, hogy a RadioFactory Kft. is hasonló sorsra jutott, ennek tulajdonosa Deák Gábor is, aki a miniszterelnök barátjának, Mészáros Lőrincnek a régi embere.

Kiemelt kép: Bodnár Boglárka / MTI