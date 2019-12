A karácsony nyertese Scorsese lánya, aki széttrollkodta apja ajándékait

Hetekig pörögtünk idén Martin Scorsese Marvel-ekézésén, a lánya ezt lovagolta meg.

Mint a kulturális és szórakoztatóipari hírekkel képben levő olvasók arra minden bizonnyal emlékeznek, az idei év egyik fő iparági bilivihara a Scorsese kontra Marvel ügy volt. Martin Scorsese egy interjúban fogalmazott úgy, hogy a Marvel-filmek nem igazi mozifilmek, ezen pedig kiakadtak a rajongók is, és a Marvel háza táján dolgozók is, Francis Ford Coppola Scorsese pártján volt, egykori Bosszúállók érthető mód kevésbé – akárhogy is, a témában muszáj volt megszólalnia boldog-boldogtalannak. A vihar azóta elvonult, de a rendező lánya, Francesca Scorsese azért mestertrollhoz méltó módon beemelte a dolgot az ünnepekbe: Instagram-sztoriban mutatta meg, hogy édesapjának szánt karácsonyi ajándékait Marvel szuperhősökkel dekorált csomagolópapírral csomagolta be, finom poénnal zárva le ezt a teljességgel értelmetlen vitát.

A Grincs-díj ezzel idén minden kétséget kizáróan Francesca Scorsesének jár. Decemberben egyébként felröppent a hír, hogy a Disney fejese, Bob Iger tervez leülni Scorsesével, hogy rendezzék ezt a nézeteltérést.

Kiemelt kép: Franco Origlia/Getty Images