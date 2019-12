Megszólalt Mihályi Győző az őt megvádoló levélről

Iromány, fogalmazás – mondta Mihályi Győző az ATV-nek a levélről, amiben egy állítólagos korábbi szexuális zaklatásra hívta fel a figyelmet a levélíró.

Ahogy korábban megírtuk, etikai bizottságot hozott létre a Színházi Dolgozók Szakszervezete, az elnöküket Mihályi Győzőt érintő bejelentés kivizsgálására. Korábban a hvg.hu írt arról, hogy az Újszínház vezetője, Dörner György levelet kapott a Fővárosi Önkormányzattól, melyben azonnali tájékoztatást kértek egy, a színházban történt szexuális visszaélésről.

Az ügyet vizsgáló etikai bizottság hétfői ülése után Mihályi azt mondta, kérdéseket tettek fel a bejelentéssel kapcsolatban, amelyben szexuális zaklatással vádolták meg. Elmondása szerint a levelet nem a sértett írta, hanem egy bejelentő, akinek szerinte semmi köze a dologhoz.

Mihályi arról is beszélt, hogy maga is elítéli a zaklatást, illetve a levélnek egyetlen mondatát sem ismeri el, tiltakozik, rágalmazásnak és becsületsértésnek tartja, így jogi lépéseken gondolkodik.

Az Újszínház közleménye „Az Újszínház részére 2019. december 6-án megkeresés érkezett Budapest Főváros Önkormányzata, mint Fenntartó részéről, hogy tájékoztatást kér egy vagy több 2016-ban elkövetett szexuális zaklatás ügyében. A Fenntartó képviselőjét szóban és írásban is tájékoztattuk, hogy ilyenről nincs tudomásunk. Hivatalos bejelentés Színházunkhoz sem akkor, sem azóta nem érkezett. A sajtóban megjelent cikkek valóságtartalmát vitatjuk és visszautasítjuk. A bejelentő személye, valamint a bejelentés tartalma számunkra ismeretlen, mivel mi is a sajtóból értesültünk, hogy a Fenntartó, valamint a Színházi Dolgozók Szakszervezete részére ilyen jellegű bejelentés történt. Mind a két intézménytől a mai napon tájékoztatást kértünk. A mai napon rendkívüli társulati ülés alkalmával tájékoztattuk a társulatot, hogy az Etikai bizottság a sajtóban megjelent vádak miatt vizsgálatot indít. A társulatot biztosítottuk, arról, hogy amennyiben bárki bejelentést tesz, minden erővel az esetleges áldozatok megvédésére fog törekedni a színház. Az Újszínház több szabályzattal is rendelkezik, mely lehetőséget biztosít az ilyen és ehhez hasonló ügyek bejelentésére, valamint kivizsgálására.”

Ezen kívül azt is leszögezte, hogy a bizottság felállítását mindenben támogatta, ártatlannak vallja magát, valamint szerinte semmilyen ügy nem volt az Újszínházban 2016-ban.

Nagyon erős politikai, liberális támadást érez, úgy véli, harc folyik azért, hogy Dörner ne töltse ki mandátumát, és ennek olyan szempontból lett szerinte áldozata, hogy a bejelentő egy ügyelő volt a színházban.

Mihályi azt mondta, a levél nem is tényeken alapul, hanem olyan, mint egy iromány, egy fogalmazás, mert „légből kapott”. Megjegyezte továbbá, hogy azért is állt bele a bizottságba, mert szerinte csak a nevét akarták besározni, és olyan, mintha a bejelentő valahogyan be akart volna férkőzni a szakszervezetbe.