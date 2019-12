Ekkora bevételt hoztak a Spotify-on a leghallgatottabb Disney-dalok

A legtöbbet kereső dal nem meglepetés, a többinél azonban kicsit felhúzzuk a szemöldökünket.

A Disney-mesék dalai hagyományosan nagy népszerűségre tesznek szert, legyen szó a 90-es évek egyik kultikus alkotásáról vagy akár az elmúlt évekből valamelyikről. De mégis, melyik a legkedveltebb?

Ez talán nem is meglepő: a Jégvarázs első részéből a Let it go. Legalábbis ezt hallgatták meg legtöbbször a Spotify-on, 326 milliószor.

A Broadband Deals szerint egy lejátszás után a Spotify úgy 1,33 forintot fizet, vagyis összességében 433 millió forint folyt be az Idina Menzel által előadott dalból a 2013-as megjelenése óta. Ami valószínűleg most újabb lendületes növekedésnek indul, hiszen a Jégvarázs második részének nemrégiben volt a premierje.

Már a Jégvarázs is a felmenők traumáinak feloldásáról mesél A Jégvarázs második része minden megtesz, hogy felnőjön a nagy elődhöz, ragyog a hó és árad a dal, csak az elsöprő katarzis olvadt kicsire. Kritika.

A második és a harmadik helyre a Vaiana két dala került be, talán némileg meglepő módon, főleg úgy hogy az utóbbit Dwayne Johnson énekli. A Vaiana-dalok 275 és 312 millió forintot hoztak a konyhára.

A Spotify top 10 legtöbbször streamelt Disney-dala:

Idina Menzel – Let it Go (Jégvarázs)

Auli’i Cravalho – How far I’ll go (Vaiana)

Dwayne Johnson – You’re Welcome (Vaiana)

Donny Osmond – I’ll make a man out of you (Mulan)

Lea Salonga & Brad Kane – A whole new world (Aladdin)

Kristen Bell, Agatha Lee Monn és Katie Lopez – Do you want to build a snowman? (Jégvarázs)

Samuel E. Wright – Under the sea (A kis hableány)

Jason Weaver, Laura Williams és Rowan Atkinson – I just can’t wait to be king (Az oroszlánkirály)

Nathan Lane, Ernie Sabella, Jason Weaver és Joseph Williams – Hakuna Matata (Az oroszlánkirály)

Mandy Moore és Zachary Levi – I see the light (Aranyhaj és a nagy gubanc)