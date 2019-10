Vádlója halála miatt ejtették Kevin Spacey szexuális zaklatásos ügyét

Hivatalosan is ejtették a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey ügyét vádlója szeptemberi, váratlan halála miatt, írja az NME. Az állítólagos, anonim áldozat egy masszőr volt, akit, elmondása szerint, a színész tapogatni kezdett egy kezelése alatt 2016 októberében. A színészt nemi erőszakkal és testi sértéssel is vádolták, de Spacey mindent tagadott. Los Angeles kerületi ügyészsége most megerősítette, hogy az ügyet ejtették. A döntést azzal indokolták, hogy a szexuális zaklatás nem bizonyítható a vádló részvétele nélkül.

Kiemelt kép: JOSEPH PREZIOSO / AFP