A Joker letaszíthatja trónjáról a Deadpoolt

Rekord közeleg.

A Joker nemcsak megosztó és sokak által félreértett – miközben még mindig tart a film körüli hiszti azon, hogy káros és terrorizmuspárti-e, Todd Phillips mozija menetel előre: ha így folytatja, övé lehet a legnagyobb bevételt szerzett R-besorolású – azaz gyakorlatilag 18+-os – amerikai film megtisztelő címe. A Joker jelenleg 737,5 millió dollárnál jár globális összbevételeit tekintve, és a szakértők úgy becsülik, hogy meglesz neki a 900 millió is. Ha mégsem lesz meg, akkor is esélyes egy komoly rekord: a jelenlegi csúcstartó, a Deadpool 783 millió dollárt keresett világszerte. A Joker már megelőzte az első AZ-filmet, amely 700,3 milliót keresett, és a Mátrix: Újratöltve 742 milliójához is csak pár napnyi bevétel hiányzik.

Miért egy ámokfutó pszichopata a filmtörténet kedvenc karaktere? Jokerről van szó, ki másról? A karaktert újra és újra körültáncolja a filmvilág, és a közönség érdeklődése sem lankad. De miért?

Pedig könnyedén elijeszthette volna az embereket az a világszintű dráma, ami a film körül kibontakozott: míg a kritikusok egy része zseniálisnak és emberinek minősítette, addig mások – szintén filmes szakértők – azt látták ki belőle, hogy az erőszakot és a terror legitimálja. Ám a tény, hogy Joker máig a filmtörténet egyik legizgalmasabb gonosza, és egy új Joker-értelmezés még mindig hírértékű, becsalta az embereket a mozikba – nem beszélve Joaquin Phoenix alakításáról, amit máris díjesélyesként emlegetnek. A Deadpool ugyanezt a nagyságrendet főleg vaskos humorral érte el, de úgy tűnik, a mélység is működhet.

