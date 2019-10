Újabb fontos változások a Filmalapban

Alaposan megújul a Filmszakmai Döntőbizottság.

Nem sokkal azután, hogy a kormány bejelentette: Káel Csaba veszi át a januárban elhunyt Andy Vajna szerepét a Magyar Nemzeti Filmalap kormánybiztosaként, felmondott a Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója. Ahogy fogalmazott, teret kíván adni az új elképzeléseknek. Ez után várhatóak voltak további változások, most be is jelentették: október 14-től megújul a pályázatokat elbíráló testület, a Filmszakmai Döntőbizottság. A Filmtörvény szerint az ötfős testület elnöke a Filmalap vezérigazgatója, további tagjai a vezérigazgató által megbízott mozgóképszakmai tapasztalattal rendelkező szakértők.

A bizottság tagjai mostantól:

Káel Csaba rendező, filmügyi kormánybiztos,

Kálmán András Filmalap vezérigazgató-helyettes és filmforgalmazási szakember, aki 2015 óta a testület tagja

Pesti Ákos producer, gyártásvezető

Fonyódi Tibor író, forgatókönyvíró

Pál Ákos Filmalap vezérigazgató.

Az új bizottsági tagok életrajzát a Filmalap honlapján olvashatja.

Még idén megérkezik a hazai mozikba a Drakulics elvtárs című Kádár-kori vámpír vígjáték, a Szép csendben című dráma, a Valan című Erdélyben forgatott thriller és a Seveled című romantikus vígjáték. A Filmalap pályáztatása folyamatos, a megújult Filmszakmai Döntőbizottság 2019. október 15-én tartja első ülését.

