A Kádár-kori vámpír, akinél az élet elixírje rejlett

Alig egy hónap, és mozikban Bodzsár Márk (Isteni műszak) új filmje, a Drakulics elvtárs, melyhez új előzetes érkezett. A Kádár-kori vámpírfilmként emlegetett alkotás főszereplője a feltörekvő fiatal kémnőt, Mária (Walters Lili), akit a titkosszolgálat ráállít az Adjunk vért Vietnámnak! mozgalom nyugatról hazalátogató díszvendégére, Fábián elvtársra (Nagy Zsolt). A kubai mozgalmat is megjárt férfi több hasonlóságot is mutat a Drakula-filmek sztárjával, Lugosi Bélával, ráadásul nála lehet az élet elixírje is.

Walters Liliék mellett Thuróczy Szabolcs, Balsai Móni, Borbély Alexandra és a Kádárt alakító Rába Roland is szerepelnek a filmben, valamint Bödőcs Tibor is feltűnik benne.

A Drakulics elvtárs október 31-én debütál a mozikban.