Demi Lovato is szerepel Will Ferrell Eurovízió-filmjében

Demi Lovato is szerepel Will Ferrell Eurovízió-filmjében

Tavaly nyáron derült ki, hogy Will Ferrell főszereplésével készül film az Eurovíziós Dalfesztiválról a Netflixre. A Variety most azt írja, hogy Demi Lovato is csatlakozott a készülő produkcióhoz, a hírt Ferrell jelentette be az énekes-színésznő Instagramján.

Az Eurovison két feltörekvő izlandi zenész (Ferrell és Rachel McAdams) történetét mutatja be, akik megkapják a lehetőséget, hogy képviseljék oszágukat a világ legnagyobb zenei versenyének számító Eurovízión.

Az Eurovision forgatókönyvét Ferrell és Andrew Steele jegyzik, rendezője pedig David Dobkin (Ünneprontók ünnepe). Lovato, Ferrell és McAdams mellett Pierce Brosnan is szerepel a filmben, ő alakítja Ferrell karakterének az apját.

Kiemelt kép: MIGUEL RIOPA / AFP